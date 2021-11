Serie A, 14ª giornata: risultati e marcatori

VENERDI' 26 NOVEMBRE ORE 20:45

CAGLIARI-SALERNITANA 1-1

MARCATORI: 73’ Pavoletti (C), 90+1’ Bonazzoli (S)

Il Cagliari rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. La compagine rossoblù si fa infatti raggiungere in pieno recupero dalla Salernitana e vede sfumare la possibilità di cogliere i tre punti in un importante scontro diretto. Alla Unipol Domus, sono i sardi a provare a fare la partita fin dalle battute iniziali. Il predominio territoriale è evidente, ma al momento della conclusione spesso gli uomini di Mazzarri sono poco precisi o imperfetti nella scelta. Gli ospiti pensano soprattutto e difendere per poi ripartire, ma solo di rado riescono a rendersi realmente indisiosi. Dopo un primo tempo qualitativamente non eccelso, nella ripresa i ritmi si alzano leggermente. La gara si fa più equilibrata, ma proprio nel momento più convincente della Salernitana, il Cagliari riesce a passare: gran lavoro di Joao Pedro che che serve sul primo palo Pavoletti che, appena entrato in campo, è abile nell’anticipare Gagliolo e nel battere Belec per il goal che vale l’1-0. Sotto di un goal, la Salernitana prova ad alzare il proprio baricentro e i suoi sforzi vengono premiati in pieno recupero quando Bonazzoli, lasciato colpevolmente troppo solo in area di rigore, trova il tempo di coordinarsi e di sfruttare un cross dalla sinistra, battendo Cragno con un tocco di sinistro di prima intenzione. E’ la rete che fissa il risultato sull’1-1 finale e che gela il Cagliari e i suoi tifosi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Caceres 6, Ceppitelli 6, Carboni 6; Bellanova 5.5 (76’ Lykogiannis 6), Grassi 5.5 (46’ Strootman 6), Marin 6, Nandez 5, Dalbert 6 (60’ Pavoletti 7); João Pedro 6.5, Keita 6 (83’ Deiola s.v.). All. Mazzarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 6.5; Gyomber 6, Veseli 5.5, Gagliolo 5.5, Ranieri 5.5 (85’ Vergani s.v.); L. Coulibaly 6, Di Tacchio 5.5 (85’ Kechrida s.v.), Obi 5 (85’ Capezzi s.v.); Gondo 6 (40’ Zortea 5.5); Bonazzoli 7, Djuric 5.5 (81’ Simy s.v.). All. Colantuono

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Grassi (C), Dalbert (C), Pavoletti (C)

Espulsi: nessuno