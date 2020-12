Serie A, 12ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Juventus e Milan pareggiano, all'Inter il big match col Napoli. Il Sassuolo pareggia a Firenze, colpo Sampdoria a Verona. Pari a Parma e La Spezia.

Il primo anticipo della dodicesima giornata finisce senza reti. 0-0 tra e , ed è un punto che sta meglio ai calabresi, tenuti a galla dagli interventi del proprio portiere Cordaz. Due le reti annullate a Pussetto. La squadra di Stroppa conquista il quarto punto in pochi giorni dopo il poker rifilato sabato scorso allo .

IL TABELLINO

MARCATORI: nessuno

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; N. Molina (79' Stryger Larsen), De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski (65' Deulofeu). All. Gotti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, S. Molina, Petriccione (82' Zanellato), Messias (82' Dragus), Reca; Riviere (55' Eduardo Henrique), Simy. All. Stroppa

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Samir, Messias, Petriccione, Eduardo Henrique, Dragus

Espulsi: nessuno

La non riesce a ripartire e viene fermata anche dal . Immobile illude i biancocelesti con una gran girata al volo, ma Schiattarella riporta il punteggio in parità agli sgoccioli del primo tempo con un bel sinistro volante. Lo stesso Schiattarella viene poi espulso nei secondi finali per un brutto fallo su Correa.

IL TABELLINO

MARCATORI: 25' Immobile (L), 45' Schiattarella (B)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia (46' Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (81' Di Serio), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (61' Improta), Caprari (81' Dabo); Lapadula (71' Iago Falque). All. F. Inzaghi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (59' Patric), Hoedt, Radu (80' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante (80' Cataldi), Luis Alberto (80' Pereira), Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Tuia, Lapadula, Luiz Felipe, Patric

Espulsi: Schiattarella

Per il terzo anno di fila, l' strappa il pareggio all'Allianz Stadium. Chiesa porta in vantaggio i bianconeri nel primo tempo, ma nella ripresa un gran goal di Freuler consente ai bergamaschi di tornare a casa con un punto. Decisivo Gollini, che poco dopo il pareggio para un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo.

IL TABELLINO

MARCATORI: 29’ Chiesa (J), 57’ Freuler (A)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur (26’ Rabiot), Chiesa (74’ Alex Sandro); Morata (84’ Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (70’ Miranchuk), Pessina (53’ Gomez); Zapata (71’ Muriel).

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Rabiot, Morata, McKennie, Zapata, Romero, De Roon

Espulsi: nessuno

Lo scontro diretto della giornata va all' , che ha la meglio sul grazie a un rigore di Lukaku. I partenopei sprecano e i nerazzurri passano grazie a un rigore del centravanti belga: penalty concesso per un fallo di Ospina per Darmian e grandi proteste di Insigne, che viene espulso. Palo di Petagna nel recupero. Napoli in ansia per Mertens, uscito in lacrime per un infortunio a una caviglia.

MARCATORI: 73' rig. Lukaku

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (67' Sensi), Gagliardini, Young (86' D'Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martinez (77' Hakimi). All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (85' Ghoulam); Bakayoko (74' Politano), Demme (85' Elmas); Lozano, Zielinski (74' Fabian Ruiz), Insigne; Mertens (14' Petagna). All. Gattuso

Arbitro: Massa

Ammoniti: Brozovic, Bakayoko, Ospina, Lozano, Lukaku, Skriniar, Handanovic

Espulsi: 72' Insigne

Il si salva anche a Genova, portando dunque avanti la propria striscia d'imbattibilità e rimanendo al primo posto della classifica. La doppietta dell'ex Mattia Destro viene rispedita per due volte al mittente: prima pareggia Calabria, quindi è il giovane Kalulu, al suo primo centro in , a trovare il definitivo 2-2 a 7 minuti dalla fine. La squadra di Pioli resta imbattuta.

MARCATORI: 47' Destro (G), 52' Calabria (M), 60' Destro (G), 83' Kalulu (M)

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini (46' Czyborra); Ghiglione, Lerager, Sturaro (76' Behrami), Pjaca (69' Melegoni); Destro (76' Scamacca), Shomurodov (85' Radovanovic). All. Maran

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali (77' Brahim Diaz), Kessié; Castillejo (53' Saelemaekers), Calhanoglu, Leao; Rebic (53' Hauge). All. Pioli

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pellegrini, Romagnoli, Castillejo, Leao, Radovanovic

FIORENTINA-SASSUOLO 1-1

Il si ferma, la non riesce a tornare alla vittoria. Succede tutto nel primo tempo: al vantaggio di Boga, servito splendidamente da un taglio di Berardi, risponde Vlahovic su rigore concesso per un fallo di Locatelli su Ribery. Nella ripresa lo stesso Ribery colpisce la traversa.

IL TABELLINO

Marcatori: 13' Boga (S), 35' rig. Vlahovic (F)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres (73' Igor); Venuti, Bonaventura (87' Borja Valero), Amrabat, Castrovilli (74' Pulgar), Biraghi; Ribery, Vlahovic (74' Kouamé). All. Prandelli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang (79' Bourabia), Locatelli (82' Magnanelli); Berardi, Traore (61' Defrel), Boga (79' Djuricic); Raspadori (61' Caputo). All. De Zerbi

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Amrabat, Locatelli, Berardi, Traore, Castrovilli, Biraghi, Toljan, Milenkovic

Espulsi: nessuno

VERONA-SAMPDORIA 1-2

Il sorprendente si ferma al cospetto della , che conquista una vittoria d'oro. Ekdal apre le marcature al termine del primo tempo con un gran destro da fuori, poi raddoppia Verre dopo una bellissima azione personale. Accorcia Zaccagni su rigore (spinta di Damsgaard su Ruegg), ma la rimonta dell'Hellas si ferma lì. Espulso Barak nel recupero per un brutto intervento su La Gumina.

IL TABELLINO

MARCATORI: 41' Ekdal (S), 54' Verre (S), 70' rig. Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (39' Lovato), Dawidowicz (88' Gunter), Dimarco; Faraoni, Barak, Veloso (61' Tameze), Lazovic (61' Ruegg); Salcedo, Zaccagni; Di Carmine (61' Colley). All. Juric

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Ekdal, Adrien Silva, Jankto (76' Leris); Verre (70' Ramirez); La Gumina. All. Ranieri

Arbitro: Ros

Ammoniti: Verre, Tonelli, Faraoni, Damsgaard, Salcedo, Adrien Silva

Espulsi: Barak

PARMA-CAGLIARI 0-0

Gara deludente al Tardini, con e che non si sono fatte male in una gara di continue interruzioni per infortuni e cambi: un punto per entrambe che muove leggermente la classifica per scappare dalla zona calda, in cui non ci sono stati stravolgimenti. Annullata una rete a Osorio.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella (28' Gagliolo); Kucka, Scozzarella (19' Sohm), Kurtic; Karamoh (73' Brunetta), Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz (71' Ceppitelli), Klavan, Lykogiannis (84' Carboni); Oliva (77' Marin), Rog; Nandez, João Pedro, Sottil (84' Tramoni); Cerri (46' Simeone).

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Oliva, Cornelius

Espulsi: nessuno

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

Grande rammarico per lo Spezia, che si fa fermare in casa dal nonostante un doppio vantaggio. Nzola illude i liguri tra primo e secondo tempo, ma il finale è di marca bolognese: Dominguez accorcia, Barrow pareggia con uno strepitoso destro quasi da metà campo, quindi al 98' lo stesso attaccante di Mihajlovic si vede respingere da Provedel il rigore della possibile vittoria.

IL TABELLINO

MARCATORI: 19' e 63' Nzola (S), 72' Dominguez (B), 90' Barrow (B)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Chabot, Marchizza; Maggiore (73' Deiola), Agoume (82' Ricci), Estevez (82' Pogeba); Agudelo (64' Farias), Nzola, Gyasi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel (81' Baldursson), Dominguez (81' Poli); Vignato (55' Svanberg), Soriano, Barrow; Palacio (84' Rabbi).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Marchizza, Tomiyasu, Gyasi, Agoume, Erlic, Chabot

Espulsi: nessuno