Serie A, 11ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le quattro partite principali dell'11° turno di Serie A: come arrivano le big a questa giornata di campionato.

Archiviati i gironi delle coppe europee, le prime quattro della classe tornano in campo in per l'undicesima giornata. Analizziamo nel dettaglio le quattro sfide scelte per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

CAGLIARI-INTER

Dimenticare la grossa delusione europea concentrando ogni forza in campionato: è questo il diktat in casa dell' di Conte, chiamata ad archiviare il flop europeo sul campo del per inseguire la capolista .

I nerazzurri dovranno dimostrare di saper rialzare immediatamente la testa dopo l'eliminazione dalle coppe europee: le tre vittorie di fila danno comunque morale a un gruppo costruito per competere ai vertici fino in fondo.

Altre squadre

L'ultimo successo della squadra sarda risale alla stagione 2018/19: in quel caso fu decisiva la rete di Pavoletti dopo l'autorete di Perisic e il momentaneo pareggio di Lautaro Martinez. Il miglior attacco del campionato (l'Inter con 26 reti) affronta la quarta peggior difesa del torneo.

NAPOLI-SAMPDORIA

La beffa finale dell'ultimo turno non ha impedito al di Gattuso di chiudere il girone di al primo posto: ora gli azzurri possono dedicarsi alla rincorsa al primo posto, che dista attualmente sei punti.

Dopo l'ultimo ko incassato dal Milan la squadra partenopea ha reagito alla grande, mettendo in fila due netti successi con ben otto goal all'attivo tra e . Pronostico nettamente a favore dei padroni di casa, che negli ultimi dieci confronti con i blucerchiati hanno vinto ben otto volte.

Gli ospiti non vincono al 'Maradona' (nuova denominazione del San Paolo) addirittura da oltre vent'anni: l'ultimo successo della Samp risale infatti al 19 aprile 1998.

GENOA-JUVENTUS

Il grande successo al Camp Nou nell'ultimo turno di ha restituito fiducia e morale a una che aveva iniziato il proprio campionato con qualche difficoltà di troppo. La squadra di Pirlo può ora dedicarsi al campionato con più serenità e con qualche nuova certezza.

I bianconeri sono chiamati a fare risultato sul campo di un ancora in piena crisi, il pareggio rossoblù contro la ha interrotto una preoccupante serie di sconfitte che hanno fatto piombare la squadra ligure al penultimo posto in classifica.

Il pronostico è sicuramente a favore di Madama, la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite in Serie A e contro cui ha incassato più reti in Serie A. Il Ferraris è però un tabù per i bianconeri: dal 2011/12 è proprio in questo stadio che la ha perso il suo maggior numero di trasferte in campionato, tre contro il Genoa e tre contro la .

MILAN-PARMA

Il Milan archivia una prima parte di stagione da sogno con il primo posto in campionato e il primo posto nel girone di Europa League. Pioli ha recuperato Leao e sta per ritrovare anche Zlatan Ibrahimovic sul terreno di gioco.

A San Siro arriva un che non può permettersi ulteriori passi falsi se non vuole restare invischiato nella zona rossa della classifica. Il pronostico pende però ovviamente in favore del Diavolo, che sembra davvero attraversare un gran momento di forma nonostante le assenze.

Una partita comunque da non sottovalutare per i rossoneri, che hanno incassato sempre almeno un goal contro il Parma nelle ultime sei sfide casalinghe.

