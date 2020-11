Sergio Ramos punisce anche l'Inter: è il centesimo goal col Real Madrid

Difensore di ruolo, bomber di fatto. Il goal realizzato da Sergio Ramos contro l' permette al capitano del di scrivere definitivamente il suo nome nella storia del club.

Quella di stasera infatti è la rete numero 100 siglata da Sergio Ramos con la maglia dei Blancos. Il numero 4 entra quindi nel club dei 'centenari' che comprende 15 attaccanti, due centrocampisti più Fernando Hierro e Sergio Ramos appunto.

Il primo goal di Sergio Ramos col Real Madrid risale al 6 dicembre 2005 contro l' proprio in . Quindici anni e 659 partite dopo, il capitano tocca quota 100. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

100 - Sergio Ramos has scored his 100th goal for @realmadriden in all competitions, 55 of which have come with his head. Courage. pic.twitter.com/tTYWmHbtIx