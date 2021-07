Sergio Ramos al PSG, ci siamo: pronto un biennale per l'ex Real Madrid

L'ex difensore del Real Madrid Sergio Ramos sta per passare al PSG, con un contratto che lo legherà ai francesi fino al 2023.

Colpo importante da parte del PSG, che si conferma come una delle regine del mercato estivo. Secondo quanto riporta RMC il club parigino è vicino ad assicurarsi Sergio Ramos, difensore rimasto libero dopo la fine del contratto con il Real Madrid.

Una trattativa che parte da lontano, visto che la società francese ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore già a gennaio. Un corteggiamento durato mesi e trasformato in una trattativa vera e propria, nel momento in cui è concretizzata la separazione tra Sergio Ramos e il Real Madrid.

Per l'ex capitano dei 'Blancos' pronto un contratto che lo legherà al PSG fino al 2023. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, insieme ad altri due acquisti: quello di Gianluigi Donnarumma (già definito) e Quello di Achraf Hakimi (in dirittura d'arrivo).



Sta dunque per cominciare una nuova avventura per Sergio Ramos, reduce da 15 anni nelle file del Real Madrid in cui ha collezionato 671 presenze e 101 goal.