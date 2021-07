Dal colpo di fulmine con Guardiola ai trofei: Sergio Busquets, il manifesto della semplicità

Il centrocampista di Barcellona e Spagna, Sergio Busquets, è diventato un campione sfruttando al meglio la sua semplicità: in carriera ha vinto tutto.

Il centro di gravità, ma senza mai rubare la scena. L'indole calcistica di Sergio Busquets fa di lui un leader tecnico e allo stesso tempo una personalità rilevante all'interno di uno degli spogliatoi più vincenti degli ultimi 20 anni. Il centrocampista del Barcellona ha saputo sempre adattare le sue caratteristiche alla filosofia del club catalano e degli allenatori che nel corso degli anni si sono succeduti sulla panchina del club 'blaugrana', trasformando alcuni 'difetti' in armi da sfruttare a proprio vantaggio. Qualità che lo hanno reso unico e per certi versi più difficilmente sostituibile rispetto alla coppia formata di fenomeni Xavi-Iniesta.

Il ruolo di mediano è il vestito perfetto per uno come Busquets. Il figlio d'arte - suo padre Carles Busquets Barroso era un portiere e il vice di Zubizarreta nel Barcellona di Johan Cruijff - compensa la scarsa mobilità senza palla e le difficoltà in fase di interdizione con un'intelligenza calcistica di gran lunga al di sopra alla media. Il classe 1988 riesce a leggere in anticipo le linee di passaggio e organizzare la manovra per sviluppare la trama offensivo con una semplicità quasi disarmante. Qualità che hanno reso e rendono ancora oggi la vita più facile ai compagni che gravitano attorno a lui.

Campione del mondo e d'Europa con la Spagna tra 2010 e 2012, otto volte vincitore della Liga; tre Champions League, sette Copa del Rey, otto Supercoppe di Spagna, tre Mondiali per Club e altrettante Supercoppe Europee. Una lista infinita. Sergio Busquets ha vinto tutto, ma proprio tutto, da protagonista con le maglie delle 'Furie Rosse' e del Barcellona.

Il club catalano è una questione di famiglia per Sergio. Primogenito di Carlos e Loli e nipote dell'ex calciatore Juan Burgos, il Barça è davvero 'Mes que un club' per il 33enne. Nato a Sabadell, città di oltre 200 mila anime nel cuore della Catalogna, Sergio sogna i colori 'blaugrana' ma tira i primi calci al pallone in alcuni club della periferia catalana. Parte dal Badia, prima di passare al Barberà. Durante quel periodo fa un provino con il Barcellona, ma non viene ingaggiato. Il peregrinare di Busquets prosegue: Lleida e Jàbac Terrassa, prima del grande salto nel 2005. Al secondo tentativo, la società catalana non sa resistere al talento di Sergio e lo inserisce nel settore giovanile. Arrivato alla corte di Sergio Lobera e Alex Garcia, riesce a imporsi a poco a poco grazie alle sue qualità tecniche, l'intelligenza sul terreno di gioco e le grandi doti fisiche.

Il 30 maggio 2007, Busquets viene convocato da Frank Rijkaard per il primo allenamento con la Prima Squadra. Agli occhi dell'olandese non passano inosservate le qualità di Sergio: il classe 1988 debutta pochi giorni più tardi, nel derby contro l'Espanyol a Sabadell durante la finale della Copa de Catalunya, vinta dal Barça ai rigori.

"Busquets è in grado di fare tutto per quelli che gli gravitano intorno. Se c’è un problema, lui è lì per risolverlo".

Musica e parole di Pep Guardiola. Il centrocampista torna nelle giovanili ma poco più tardi la sua strada incrocia quella dell'attuale tecnico del Manchester City, che nella stagione 2007/2008 si siede sulla panchina del Barcellona B e porta la squadra dalla terza alla seconda divisione. Un'annata in cui lancia Busquets, che totalizza 23 presenze e 2 gol.

Nell'estate 2008, Guardiola viene nominato dal presidente Joan Laporta allenatore della Prima Squadra e porta Sergio in Scozia per il ritiro pre-campionato. L'obiettivo del tecnico di Santpedor è quello di contare su di lui e inserirlo gradualmente tra i 'grandi'. Busquets inizia la stagione 2008/2009 tra le fila della squadra B allenata dall'attuale CT della Spagna Luis Enrique, ma il 13 settembre arriva la svolta: Guardiola lo convoca e lo schiera titolare nel match tra il suo Barcellona e il Racing Santander. Sergio gioca l'intero match e non tornerà più agli ordini di Luis Enrique: è l'inizio dell'ascesa che lo vedrà sempre più protagonista con la maglia della Prima Squadra.

Busquets non solo riesce a scalare le gerarchie e conquistare un posto da titolare con continuità ma diventa anche un uomo chiave nelle scacchiere tattico dei ‘blaugrana’. Un protagonista nelle vittorie del Barcellona e un punto di riferimento nel suo ruolo a livello mondiale.

Al termine della prima stagione tra i 'grandi', Sergio Busquets viene nominato calciatore rivelazione della Liga e conquista il Trofeo 'Bravo', assegnato al miglior giovane calciatore del panorama calcistico europeo. La definitiva consacrazione in attesa delle vittorie con Barcellona e Spagna. Sergio vince tutto quello che si può vincere e lo fa da attore protagonista. A modo suo, con la semplicità di chi sul rettangolo verde di gioco sa trasformare problemi in opportunità grazie a qualità tecniche notevoli e una leadership fuori dal comune.

“Se guardi la partita nel suo complesso Busquets non si nota, ma guardando Busquets riuscirai a capire la partita nel suo complesso” è il pensiero di Vicente Del Bosque, il commissario tecnico che nel 2009 lo fece esordire con la Spagna a 22 anni nonostante non fosse ancora un titolarissimo del Barcellona. Gli attestati di stima non finiscono qui. Tra i più importante ci sono - senza dubbio - le dichiarazioni del capitano dei rivali storici del Real Madrid, Sergio Ramos, che in un'intervista rilasciata a Radio COPE nel marzo 2013 dichiarò apertamente:

"L’unico giocatore che ruberei al Barcellona è Sergio Busquets perché abbiamo bisogno di uno come lui".

Accanto a un identikit di calciatore quasi perfetto nel suo ruolo e un punto di riferimento del calcio mondiale c'è un lato 'oscuro' che ha visto Busquets bersagliato delle critiche. Il centrocampista di Sabadell è stato protagonista durante il ritorno della semifinale di Champions League della stagione 2009/2010 di un episodio particolare al Camp Nou contro l'Inter. Dopo uno scontro con Thiago Motta, Sergio resta a terra, ma viene inquadrato dalle telecamere mentre per un istante toglie le mani dal volto per controllare dove sia l'arbitro. Un'istantanea che ha fatto arrabbiare molti amanti del calcio, che subito hanno appiccicato su Busquets l'etichetta di antisportivo.

Busquets è riuscito a respingere le critiche con la solita calma, continuando il percorso verso la gloria senza lasciarsi distrarre. La stessa tranquillità che utilizza in campo per trasformare in occasioni situazioni intricate e rendere più semplice la vita ai compagni di squadra grazie alla proverbiale imperturbabilità che lo ha portato ai vertici del calcio mondiale.