Serata da dimenticare per Leao: due errori clamorosi e cambio all'intervallo

La stella del Milan stavolta tradisce i rossoneri con due errori clamorosi, Pioli lo lascia negli spogliatoi durante l'intervallo.

MVP e trascinatore assoluto del Milan nella scorsa stagione, grande protagonista anche quest'anno. Rafael Leao è incappato in una serata no contro il Torino, tanto da indurre Pioli a sostituirlo già all'intervallo.

L'attaccante portoghese infatti ha clamorosamente fallito due facili occasioni da goal nei primissimi minuti. Errori che si sono rivelati pesantissimi dato che il Torino ha poi trovato due goal con Dijdij e Miranchuk, complicando di molto il piano partita del Milan.

Leao dopo i due errori, pur pungolato da Pioli, è invece uscito dalla gara senza più riuscire a incidere come accade solitamente. Una serataccia conclusa già al 45' quando Pioli ha preferito inserire al suo posto Ante Rebic.

Solo qualche giorno fa Leao era stato assoluto protagonista nella roboante vittoria ottenuta dal Milan in Champions League a Zagabria e chissà che proprio il pensiero della Champions, con la decisiva sfida contro il Salisburgo in programma mercoledì sera a 'San Siro', non abbia pesato nella testa del portoghese apparso un lontano parente del giocatore ammirato ormai da mesi.

In questa stagione Leao aveva fin qui saltato solo il big-match contro il Napoli causa squalifica, segnando 6 goal e fornendo ben 9 assist in 15 presenze tra campionato e Champions League. Numeri da top player assoluto, insomma.