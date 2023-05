Sentenza su Trump: la CBS interrompe la diretta di Real Madrid-Manchester City

La CBS ha interrotto per alcuni minuti la diretta di Real Madrid-Manchester City per trasmettere la sentenza sull'ex presidente Trump.

Stop alla diretta di una semifinale di Champions League. Accade anche questo negli USA, dove la CBS ha deciso di interrompere improvvisamente la trasmissione di Real Madrid-Manchester City lasciando senza parole milioni di appassionati di calcio.

Il motivo? L'emittente ha preferito mandare in onda la sentenza sull'ex presidente americano Donald Trump, condannato per abusi sessuali e diffamazione nei confronti di una donna, E. Jean Carroll che lo aveva denunciato e alla quale ora Trump dovrà versare 5 milioni di dollari.

Un caso più unico che raro che una rete via cavo interrompa eventi sportivi in diretta, considerato anche come i diritti della Champions League siano costati alla CBS ben 250 milioni di dollari.

La sentenza su Trump però è stata giudicata di interesse nazionale, tanto da avere la precedenza anche su una semifinale di Champions League.

I tifosi hanno comunque potuto continuare a seguire la partita in diretta streaming, dove Real Madrid-Manchester City è andata avanti senza interruzioni.