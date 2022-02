Sensi, esordio da sogno con la Sampdoria: in goal dopo 7 minuti

Stefano Sensi si prende subito la Sampdoria. Esordio top per il centrocampista, appena arrivato dall'Inter in prestito fino al termine della stagione. E' stato il classe 1995 infatti a siglare l'immediato raddoppio della squadra blucerchiata nel match contro il Sassuolo.

In vantaggio al quinto minuto con Caputo, la Sampdoria ha raddoppiato al 7' con il goal di Sensi: l'ex Inter si è fiondato sulla respinta di Consigli in seguito alla conclusione di Gabbiadini, portando il risultato sul 2-0 per la formazione di Giampaolo, appena tornato nella panchina blucerchiata.

Gran ritorno in campo per Sensi, che a fine gennaio aveva deciso la vittoria la partita di Coppa Italia contro l'Empoli: entrato in campo a gara in corso, il 26enne ha portato ai quarti di finale l'Inter con la rete del 3-2, arrivata dieci minuti dopo l'ingresso sul terreno di gioco.

Proprio dopo la vittoria in Coppa Italia, Inzaghi aveva evidenziato di essere pronto a tenere in squadra Sensi, nonostante fosse ormai vicinissimo alla Sampdoria. In vista dei possibili Mondiali, però, maglia da titolare a Genova essenziale per provare a tornare in azzurro.