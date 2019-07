Sensi all'Inter, è ufficiale: "Contento della scelta fatta"

All'Inter è il giorno di Sensi che ha svolto le visite mediche e firmato il contratto. Ieri le ufficialità di Godin e Lazaro.

Terzo colpo in arrivo per l' che, dopo aver ufficializzato ieri gli acquisti di Diego Godin e Valentino Lazaro, oggi accoglie Stefano Sensi: ufficiale il suo approdo in nerazzurro.

Il centrocampista infatti, si trovava a Milano da ieri sera e oggi ha svolto le due tranches di visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter:

"Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione".

L'ex neroverde è stato intercettato all'uscita dalla sede nerazzurra e ha espresso la soddisfazione per l'esperienza che sta per cominciare alla corte di Antonio Conte.

"Ho firmato, sono felice di essere un nuovo giocatore dell'Inter. Sono molto contento della scelta che ho fatto e mi aspetto una grande stagione. Forza Inter".

Sensi è stato acquistato da Marotta con un vero e proprio blitz, sbaragliando in particolare la concorrenza del che aveva trattato a lungo il giocatore col .

L'Inter verserà 5 milioni di euro al Sassuolo per il prestito di Sensi, con diritto di riscatto fissato a 25. Inoltre i nerazzurri hanno girato agli emiliani il cartellino del giovane Sala.