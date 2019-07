Senegal-Tunisia: dove vederla in tv e streaming

Senegal e Tunisia si affrontano nella prima semifinale di Coppa d'Africa: ecco le info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La prima semifinale della Coppa d'Africa vede di fronte e : i 'Leoni della Teranga' sono i favoriti per la vittoria finale, forti di una super difesa che ha concesso finora una sola rete in 5 partite giocate nella competizione e nella quale spicca il pilastro del Koulibaly.

Non meno efficace l'attacco, col tridente formato da Mané e dalle vecchie conoscenze della Niang e Keita Balde. Di fronte una squadra ostica come la Tunisia di Giresse, priva di stelle e giunta a questo match ottenendo appena un successo nei 90 minuti, ovvero quello nei quarti di finale contro il Madagascar, dopo i 4 pareggi iniziali.

Qui sotto trovate tutte le info su Senegal-Tunisia: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

SENEGAL-TUNISIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Senegal-Tunisia DATA 14 luglio 2019, ore 18.00 (italiane) DOVE Stadio del 30 giugno, Il Cairo ( ) ARBITRO Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SENEGAL-TUNISIA

Il match tra Senegal e Tunisia si giocherà alle 18.00 (orario italiano) di domenica 14 luglio: teatro della sfida lo Stadio del 30 giugno de Il Cairo, in Egitto.

Come tutta la Coppa d'Africa, Senegal-Tunisia è trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN Sarà quindi possibile vedere il match con una moderna smart oppure collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q, a una console PlayStation 4 o Xbox o ancora tramite Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Senegal-Tunisia sarà visibile in diretta sul proprio Pc, tablet e smartphone collegandosi al sito DAZN oppure tramite l'app dedicata. Come accade per ogni evento, il match sarà poi disponibile on demand in qualsiasi momento dopo il fischio finale.

SENEGAL (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; Saivet, N'Diaye, Gueye; Mané, Niang, Keita Balde.​

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chalali, Skhiri, Sassi; Khazri, Khenissi, Msakni. ​