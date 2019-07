Senegal, il presidente della Federazione rivela: "Real su Mané, dovrebbe andare"

Il dopo la vittoria della rischia seriamente di perdere una delle sue stelle. Sadio Mané infatti sarebbe finito nel mirino del .

A rivelarlo, intervistato dal 'Mirror', è Saee Seck ovvero il presidente della Federazione calcio che si giocherà la semifinale di Coppa d'Africa nei prossimi giorni.

Una possibilità che Seck consiglia a Mané di valutare attentamente.

"Per me, anche come tifoso del , il Real Madrid è il miglior club al mondo e Mané dovrebbe seriamente pensare a questa offerta ".

Per il presidente della federazione senegalese insomma Mané deve lasciare Liverpool.

"La carriera di un calciatore è breve, a volte non hai molte possibilità e l'offerta è lì. Io credo che a Zidane piace, perché no? Ha giocato per il Southamtpon e quando ha avuto l'occasione è andato al Liverpool. Ha giocato a un buon livello in e penso farà bene con una nuova sfida in un altro Paese".