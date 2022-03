Senegal-Egitto dove vederla: canale tv, diretta streaming, forrmazioni della partita

SENEGAL-EGITTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Senegal-Egitto

: Senegal-Egitto Data : 29 marzo 2022

: 29 marzo 2022 Orario : 19.00

: 19.00 Canale Tv : Mola

: Mola Streaming: Mola

Egitto vicino ai Mondiali, Senegal costretto a ribaltare la situazione. L'1-0 dell'andata a favore di Salah e compagni, che si sono dunque presi una parziale rivincita qualche settimana dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa, fa pendere leggermente la bilancia verso la Nazionale del Cairo.

Nella gara di ritorno, il Senegal sarà costretto a imporsi con due reti di scarto nei 90 minuti per conquistare la qualificazione ai Mondiali del Qatar. In caso di 1-0, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. All'Egitto basta invece il pareggio, ma anche una sconfitta dal 2-1 in su, in quanto nelle qualificazioni africane i goal segnati in trasferta valgono ancora doppio.

Sia il Senegal che l'Egitto si sono qualificate per l'edizione andata in scena in Russia nel 2018 dopo un'assenza di vari anni dalla fase finale della competizione. Una delle due, però, rimarrà a casa.

L'articolo prosegue qui sotto

Qui tutte le informazioni su Senegal-Egitto: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni della gara.

ORARIO SENEGAL-EGITTO

Senegal-Egitto, gara di ritorno dei playoff delle Qualificazioni Mondiali africane, è in programma allo stadio Abdoulaye Wade di Diamniadio, in Senegal, martedì 29 marzo: il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 19.00 italiane.

DOVE VEDERE SENEGAL-EGITTO IN TV

Si potrà vedere la gara di ritorno tra Senegal e Egitto su Mola, piattaforma che detiene i diritti delle qualificazioni africane ai Mondiali ma non solo: il match sarà disponibile in diretta tv gratis scaricando l'app dallo store del proprio televisore.

SENEGAL-EGITTO IN DIRETTA STREAMING

Senegal-Egitto sarà visibile anche in diretta streaming gratis, sempre su Mola: in questo caso basterà scaricare l'app della piattaforma su dispositivi come un pc, uno smartphone o un tablet, oppure semplicemente accedere al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL-EGITTO

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; I. Sarr, Diedhiou, Mané. Ct. Cissé

EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Gaber, Abdelmonem, El Wensh, El Fotouh; Fathi, Elneny, El Soleya; Salah, Mohamed, Trezeguet. Ct. Queiroz