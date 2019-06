Folle festa per sei arbitri di Premier in Indonesia: bufera nel Regno Unito

Atkinson, Marriner, Friend, Coote, East e Scot, si sono dati dalla pazza gioia in un quartiere a luci rosse: no commen dell'associazione arbitrale.

Bufera in attorno a sei arbitri della Premier League. Atkinson, Marriner, Friend, Coote, East e Scot, infatti, sono stati immortalati in Indonesia tra alcol e ragazze, precisamente in un night club dell'isola di Batam. L'evento sta facendo scalpore nel Regno Unito, nonostante i direttori di gara fossero in vacanza.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

FOOL TIME! Married Premier League refs cavort with party girls during boozy charity trip

REFEREES Martin Atkinson & Andrew Marriner were among six football officials behaviour was described as like 'randy footballers' #LFC #MUFC #ManCity #RMLiga #PSG #Spurs #ARSENALFC #CHELSEAFC pic.twitter.com/6GlOgHNDRQ — george diamataris (@90min_plus3) June 9, 2019

Escludendo Coote, il resto degli arbitri filmati e fotografati da diversi obiettivi, nonchè messi sui social dalle stesse ragazze con cui hanno passato la serata, è sposato e ha famiglia: per questo motivo grandi polemiche e possibili ripercussioni nella prossima stagione.

Atkinson, probabilmente il più famoso degli arbitri presenti in Indonesia, organizza spesso dei tour ciclistici di beneficienza in cui con degli amici raccoglie soldi per strutture sanitarie.

Per questo motivo, oltre ad un torneo di golf organizzato nei dintorni, si trovava in Asia, ma nonostante le buone azioni lui e il resto dei colleghi sono stati investiti dalle polemiche per esseri recati nel distretto di intrattenimento dell’isola, Nagam, celeberrimo per il suo quartiere a luci rosse

Al Sun, un testimone ha raccontato la serata dei sei in termini poco lusinghieri:

"Era tutto molto squallido. Le ragazze erano molto giovani e gli uomini tutti abbastanza vecchi per essere i loro padri. E dal modo in cui bevevano e ballavano, avresti pensato che erano giovani calciatori, non certo degli arbitri!".

Per la prima volta non sono i giocatori a finire nell'occhio del ciclone per le proprie feste, nonostante le vacanze e nessuna competizione ufficiale a cui badare nei prossimi giorni: l'associazione degli arbitri inglese non ha commentato l'accaduto e potrebbe non farlo neanche in futuro. Lasciando correre e accettando il carattere vacanziero della cosa.