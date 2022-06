Svolta per la Voluntas Brescia: la famiglia Esposito entra in società

Il padre Agostino e i figli Salvatore e Sebastiano rilevano le quote del club, che ha cresciuto loro e altri grandi talenti: da Pirlo a Tonali.

Da ragazzi che muovono i primi passi nel mondo del calcio in una determinata squadra a 'proprietari' di quel club. Un percorso a dir poco inusuale, ma è quello che è successo a Sebastiano e Salvatore Esposito. I due fratelli, insieme al padre Agostino, hanno infatti rilevato le quote della Voluntas Brescia.

Quello citato non è un club come tutti gli altri. Si tratta di una vera e propria fucina di talenti che, nel corso degli anni, ha saputo forgiare giocatori in grado di calcare i campi della massima serie e non solo.

Un percorso cominciato da Roberto Clerici e poi portato avanti da Germano Panni che farà parte anche del nuovo corso targato Esposito come direttore dell'area tecnica.

Tra i giocatori che hanno iniziato la loro carriera alla Voluntas Brescia ce ne sono alcuni decisamente importanti. Su tutti Andrea Pirlo, straordinario regista di Milan e Juventus e Campione del Mondo nel 2006. Da citare anche Daniele Bonera, Eugenio Corini, Amo Diana, Emiliano Bonazzoli e Sandro Tonali, fino ad arrivare ai fratelli Esposito.

I due ragazzi e il loro padre non si sono dimenticati delle loro origini calcistiche, entrando nel club a cui devono molto in modo che possa avere nuove risorse e continuare a sfornare talenti ancora per tanti anni. Sempre puntando sulla crescita dell'atleta a livello tecnico e umano, come ha sempre voluto il fondatore Clerici.