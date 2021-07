Sebastiano Esposito al Basilea, è ufficiale: arriva in prestito dall'Inter

Avventura fuori dall'Italia per Sebastiano Esposito, che lascia l'Inter e va a giocare nel Basilea con la formula del prestito.

Non solo cessioni onerose per l'Inter, al momento concentrata in un'opera di sfoltimento della rosa. Oltre a privarsi di Hakimi, ceduto al PSG, il club nerazzurro sta cercando di piazzare tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della prossima stagione. Tra questi molti giovani bisognosi di giocare con continuità, come l'attaccante Sebastiano Esposito.

Il talento classe 2002, reduce da una stagione divisa tra Spal e Venezia in cui ha collezionato complessivamente 32 presenze e 3 goal, è stato ceduto al Basilea con la formula del prestito. Tutti i dettagli della trattativa nel comunicato apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastiano Esposito al Basilea: l'attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

Per Esposito si profila la prima esperienza lontano dall'Italia, dopo aver segnato goal a grappoli nelle formazioni giovanili dell'Inter e aver disputato la sua prima stagione da professionista in Serie B.

Un'opportunità importante per il ragazzo, che con la maglia del Basilea potrà affrontare per la prima volta le coppe europee giocando la neonata Conference League.