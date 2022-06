Scudetto Under 17 al Bologna: battuta l'Inter, da 0-2 a 3-2 nel finale

21 anni dopo l'ultimo trionfo, il Bologna Under 17 si laurea campione d'Italia: tre goal all'Inter nell'ultimo quarto d'ora dopo l'uno-due avversario.

Grazie alla più incredibile delle rimonte, il Bologna ha conquistato il titolo di campione d'Italia Under 17: superati in finale i pari età dell'Inter, in vantaggio di due reti a 14 minuti dalla fine e beffati col risultato di 3-2. Titolo ai felsinei che l'ultimo lo avevano conquistato nel 2001, quando l'allenatore era un certo Stefano Pioli.

Nella finalissima del 'Del Duca' di Ascoli è però l'Inter ad iniziare col piede giusto: la doppietta di Thomas Berenbruch sembra indirizzare la vittoria verso i nerazzurri, che però diventano protagonisti inconsapevoli di una pagina di sport clamorosa.

La squadra che tra le sue fila può contare sui figli di Dejan Stankovic (Aleksandar) e Obafemi Martins (Kevin) va vicina al tris col palo colpito dall'incornata di Ricordi, episodio che tiene in vita il Bologna e ne moltiplica le energie: a suonare la carica è Ravaglioli col rigore conquistato dopo un contatto con Stante e Guercio, trasformato dallo stesso attaccante rossoblù al 76'.

L'inizio della rimonta, completata in modo folle da Menegazzo con la doppietta maturata tra l'86' e l'88': prima in anticipo su Bovo, poi con un diagonale bruciante.

Al triplice fischio può partire la festa del Bologna, vero e proprio 'ammazzagrandi' per aver eliminato anche Milan (in semifinale) e Juventus (ai quarti).