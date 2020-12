Scrive 'negrito' sui social: Cavani rischia la squalifica

L'attaccante del Manchester United aveva risposto ad un amico su Instagram dopo il goal decisivo contro il Southampton.

Inchiesta contro Edinson Cavani . L'attaccante uruguagio è infatti stato accusato dalla FA (la Football Association) di violazione aggravata delle regole federali. Nel mirino un post Instagram di fine novembre, in cui l'ex attaccante di e ha usato la parola 'negrito'.

Cavani si era già scusato per il post sui social, evidenziando come si trattasse di un saluto affettuoso ad un amico dopo il goal decisivo nella gara vinta dal suo contro il . Inchiesta comunque aperta dalla federazione inglese.

Il Manchester United è sceso in difesa dei Cavani, evidenziando come non ci fosse nessuna intenzione negativa da parte del vecchio attaccante del :

"Il Manchester United e tutti i nostri giocatori sono pienamente impegnati nella lotta contro il razzismo e continueremo a lavorare con la FA... a questo proposito

Edinson e il club erano chiari sul fatto che non c'era assolutamente alcun intento doloso dietro il messaggio, che ha cancellato e si è scusato, non appena è stato informato che avrebbe potuto essere frainteso. Il giocatore e il club ora considereranno l'accusa e risponderanno alla FA".

Per Cavani ora ci saranno poco più di due settimane per rispondere: l'attaccante di Solskjaer rischia una squalifica comunque decisamente corposa, considerato il precedente di Luis Suarez, che per lo stesso termine nei confronti di Evra venne punito con otto giornate. In quel caso il termine fu valutato come razzista.