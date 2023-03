Scozia-Spagna 2-0: McTominay fa impazzire Glasgow

Sconfitta a sorpresa per le Furie Rosse in Scozia: decide la partita una doppietta del Red Devil McTominay.

Clamoroso a Glasgow: la sperimentale Spagna del neo ct De La Fuente incappa nel primo ko verso Euro 2024 dopo la vittoria d'esordio contro la Norvegia.

A festeggiare è la Scozia del ct Clarke, trascinata da un super McTominay che realizza la seconda doppietta personale nel giro di pochi giorni (dopo quella rifilata al Cipro) e assicura ai suoi il primo posto momentaneo nel gruppo A a punteggio pieno.

La partita si mette subito in salita per la Nazionale iberica, costretta a rincorrere già dal 7' quando McTominay trova il bersaglio grosso al primo tiro in porta. E prima della reazione ospite gli scozzesi sfiorano subito il bis, sulle ali dell'entusiasmo.

La Spagna, rivoluzionata con otto cambi rispetto al match vinto 3-0 con la Norvegia, ci prova col classico possesso palla, ma i padroni di casa sono compatti e non corrono particolari rischi. E la ripresa, poi, si apre esattamente come si era aperto il primo tempo: con un gran goal di McTominay dopo pochi minuti. Stavolta ancora più bello: stop e missile da fuori area. Il centrocampista fa capire a tutti perché gioca nello United.

Da lì in poi parte la girandola di cambi, ma di chance vere e proprie non se ne contano. La Spagna finisce con il 68% di possesso palla ma con stessi tiri in porta degli avversari, 3. Per qualificarsi a Euro 2024 le Furie Rosse dovranno cambiare ritmo ed evitare ulteriori passi falsi.

SCOZIA-SPAGNA, IL TABELLINO

SCOZIA-SPAGNA 2-0

Marcatori: 7' e 51' McTominay

SCOZIA (3-5-1-1): Gunn; Porteous, Hanley, Tierney (75' Cooper); Hickey (82' Patterson), McTominay, McGregor, McGinn (83' Ferguson), Robertson; Christie (74' McLean); Dykes (89' shankland). Ct. Clarke.

SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Porro (46' Carvajal), Garcia, Martinez, Gaya; Rodri, Merino (57' Aspas); Pino, Ceballos (79' Gavi), Oyarzabal (46' Williams); Joselu (66' Borja Iglesias). Ct. De La Fuente.

Arbitro: Scharer

Ammoniti: Robertson (SC), Dykes (SC), Carvajal (SP), Gunn (SC), Aspas (SP), McTominay (SC)

Espulsi: -