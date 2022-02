Scontro tra Ebuehi e l'arbitro Mariani: gioco fermo per qualche minuto a Venezia

Scontri, contrasti, falli. Tutto normale su un campo di calcio. Ma quando i protagonisti sono un calciatore e un arbitro, allora è tutto un po' meno normale. È accaduto al Penzo di Venezia, dove a venire a contatto sono stati Tyronne Ebuehi, terzino dei padroni di casa, e il direttore di gara, il signor Maurizio Mariani di Roma.

L'episodio è avvenuto dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, con il punteggio fermo sullo 0-0. Ebuehi e Mariani sono entrati in collisione nella zona della trequarti veneta, dando vita a un involontario testa contro testa. Ed è stato uno scontro piuttosto duro, se è vero che la partita è rimasta paralizzata per un bel po' per consentire le cure ad entrambi.

Ad avere la peggio è stato Ebuehi, costretto alle cure da parte dello staff medico del Venezia. L'ex terzino del Benfica e del Twente è rimasto a terra dolorante per vari minuti, venendo infine fasciato alla testa. Alla fine, stoicamente, è riuscito a rimanere in campo.

Non se l'è passata benissimo nemmeno Mariani, però. Il fischietto romano si è tagliato a un orecchio, iniziando a sanguinare e rendendo complicato in questo modo l'utilizzo dell'auricolare, necessario per la comunicazione con i propri assistenti e con il VAR. Alla fine anche lui è stato medicato.

Il gioco è poi ripreso regolarmente, con Ebuehi e Mariani storditi ma comunque in grado di proseguire la partita. E dopo pochissimi minuti il Napoli ha trovato la rete del vantaggio grazie a un colpo di testa di Osimhen, servito alla perfezione da un cross di Politano.

La cosa curiosa è che, nel recupero, Ebuehi e Mariani sono tornati ad... affrontarsi. Nel senso che il giocatore del Venezia ha commesso un brutto fallo su Mertens, l'arbitro lo ha ammonito e poi, dopo una revisione VAR, ha cambiato il colore del cartellino: da giallo a rosso. Ma nessuna vendetta per lo scontro precedente.