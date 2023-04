Debacle a Newcastle, i giocatori del Tottenham rimborseranno i tifosi: "Capiamo la vostra rabbia"

Kane e compagni rimborseranno il costo del biglietto ai tifosi del Tottenham dopo il 6-1 subìto a Newcastle: "Le parole non sono abbastanza".

Il pesantissimo 6-1 subìto sul campo del Newcastle sta avendo ripercussioni pesanti in casa Tottenham, relative in primis alla posizione di Stellini che è stato ufficialmente esonerato: a traghettare la squadra in queste ultime partite sarà Ryan Mason.

Una scelta presa per dare un segnale all'ambiente, profondamente scosso da un risultato arrivato contro una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League, sempre più un miraggio.

Spettacolo indecoroso quello a cui hanno assistito i tifosi degli 'Spurs' presenti al St James' Park: dopo appena 21 minuti di gioco del primo tempo, il risultato era già su un clamoroso 5-0 in favore dei padroni di casa.

Un'umiliazione troppo grande da poter essere sopportata, situazione compresa in pieno da Kane e compagni che hanno emesso un comunicato ufficiale: i giocatori del Tottenham rimborseranno, infatti, il prezzo del biglietto pagato dai propri tifosi per assistere ad un disastro in piena regola.

"Come squadra, capiamo la vostra frustrazione, la vostra rabbia. Quello che abbiamo fatto non era abbastanza. Sappiamo che le parole non bastano in situazioni come questa ma credeteci, una sconfitta del genere fa male. Apprezziamo il vostro supporto, in casa e in trasferta, e con questo in testa vorremmo rimborsare i tifosi pagando il costo dei biglietti del match di St James' Park.

Sappiamo che questo non cambia ciò che è accaduto domenica e daremo tutto per mettere le cose a posto contro il Manchester United giovedì sera quando, di nuovo, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme - e solo insieme - possiamo guardare avanti".

Un gesto forte, in un finale di stagione che si preannuncia senza alcun margine di errore: per tornare a disputare la coppa dalle grandi orecchie serviranno un cammino perfetto e i passi falsi di chi sta davanti in classifica. Praticamente un miracolo sportivo.