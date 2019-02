Scommesse Serie A: quote e pronostico di Parma-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Parma-Inter 23esima giornata di Serie A

Sabato sera di fuoco per l'Inter che in piena crisi di risultati, di identità e di gioco va a sfidare al Tardini un Parma che ha vissuto una settimana elettrizzante frutto del 3-3 meritatissimo in casa della Juventus. In questo match può davvero succedere di tutto: dal riscatto nerazzurro all'ennesimo passo falso della banda Spalletti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match delle 20,30.

Il Parma, come spesso accade in questa Serie A, non toccherà più di tanto la sua formazione, che dà sempre certezze a mister D'Aversa. A centrocampo Scozzarella ancora favorito su Stulac, con Kucka e Barillà a completare il reparto. Il tridente offensivo non si tocca: Gervinho, Inglese e l'ex di turno, Biabiany, con Siligardi outsider.



PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.





Spalletti fa ancora i conti con la squalifica di Politano: al suo posto Candreva o Joao Mario. Ballottaggi serrati sulle fasce in difesa: D'Ambrosio-Cedric e Asamoah-Dalbert. Anche se non nella migliore condizione, confermati Perisic e Nainggolan, in cerca di riscatto. Miranda può rilevare De Vrij. Borja Valero out, convocato Keita.



INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Perisic.



Quote bet365: vittoria Parma 5,50 - pareggio 4,00 - vittoria Inter 1,61 in un match da under over a scelta e no goal 1,80. Parma poco costante, reduce da 3 over di fila ma senza vittorie in casa da 4 match. Inter che non vince in campionato da fine dicembre e che all'andata è già stato battuto dal Parma per 1-0. A nostro avviso, contestualizzando il momento, la quota dell'Inter è davvero troppo bassa. Proviamo il colpaccio del Parma con Gervinho primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.