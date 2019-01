Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Sassuolo

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Sassuolo, 20esima giornata di Serie A

La Serie A torna in campo per la prima volta nel 2019 dopo la sosta, gli ottavi di Coppa Italia e la Supercoppa. Ultimo match in ordine cronologico sarà quello del Meazza (aperto solo a 10 mila bambini delle scuole calcio dopo i buu razzisti a Kuolibaly) fra l'Inter terza in classifica e il Sassuolo undicesimo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Spalletti darà spazio a Nainggolan nell'undici titolare. Il belga agirà da trequartista centrale alle spalle di capitan Icardi, con Politano a destra e Perisic a sinistra (Keita out a causa di una distrazione muscolare). Sulla mediana dovrebbe toccare a Vecino affiancare Brozovic: panchina per Borja Valero, João Mario e Gagliardini. In difesa Vrsaljko e Asamoah saranno i terzini, con Skriniar e De Vrij al centro.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.





Diverse le assenze per De Zerbi, che non avrà a disposizione per la sfida con i nerazzurri Adjapong, Lemos e Marlon, oltre a Sernicola a centrocampo. Sarà recuperato invece Ferrari, che giocherà al centro della difesa accanto a Magnani, così come Di Francesco in attacco. Nel ruolo di prima punta dovrebbe esserci dal 1' Boateng.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.



Quote bet365: vittoria Inter 1,40 - pareggio 4,75 - vittoria Sassuolo 8,00 in un match da over 1,61 e goal 1,80. Momenti di forma opposti per i due club viste le tre vittorie di fila per i nerazzurri e le tre sconfitte consecutive per il Sassuolo che però, udite udite ha vinto tutte e 4 gli ultimi scontri diretti con i nerazzurri. Seguiamo il trend delle due squadre e diciamo 2-0 con Icardi primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.