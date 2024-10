Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Croazia-Nigeria

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo D dei Mondiali fra Croazia e Nigeria.

Quattro le gare in programma oggi per i Mondiali di Russia 2018. Il match serale a Kiliningrad e vedrà di fronte, per il gruppo D (quello dell'Argentina per intenderci) la Croazia e la Nigeria. Gara molto interessante perchè mette di fronte di squadra molto forti fisicamente ma anche ricche di qualità tecniche. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

La Croazia, rispetto ad altre outsiders di lusso come Colombia, Uruguay, Belgio o Inghilterra parte leggermente indietro. Questo è dovuto sia a una qualificazione che è arrivata arrancando e solo grazie a un sorteggio (contro la Grecia) morbido, ma anche per delle prestazioni non esaltanti nelle recenti amichevoli e per la scarsa fiducia che c'è in Dalic che, se messo di fronte a un confronto con altri ct delle squadre sopra citate sicuramente parte un gradino sotto. Modulo 4-2-3-1 con Rebic, Modric e Perisic dietro a Mandzukic.

L'articolo prosegue qui sotto

La Nigeria è tornata in auge e finalmente si riaffaccia, ai danni di altre big invece in caduta libera come Ghana e Costa d'Avorio, al calcio che conta. Ma se fino a sei mesi fa sui ragazzi del ct tedesco Rohr c'era grande entusiasmo, le ultime amichevoli condite da risultati e gioco pessimo hanno gettato acqua sul fuoco. Stesso modulo degli avversari con Ighalo prima punta.

Quote bet365: vittoria Croazia 1,72 - pareggio 3,75 - vittoria Nigeria 5,50 in un match da under 1,65. Iran e Portogallo, che partivano sfavorite ci hanno già fatto vedere quanto la prima gare del Mondiale è sempre molto più incerta di quanto non dicano le quote. Croazia che non è così solida in difesa e la velocità degli attaccanti nigeriani potrebbe fare molto male. Proviamo l'1-1 con Iwobi primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





