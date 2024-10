Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Brasile-Messico

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico dell'ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 fra il Brasile e il Messico

Giornata davvero imprevedibile quella di ieri che ha regalato due ottavi finiti ai rigori: fuori un'altra big come la Spagna e una stoica Danimarca, vanno invece avanti i padroni di casa della Russia e la Croazia che si conferma squadra di carattere. In questo articolo vi forniremo preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Samara fra il Brasile e il Messico. Visitando la nostra sezione Scommesse invece si potrà trovare un approfondimento sui migliori bookmakers AAMS.

In questo Mondiale dove le big faticano il Brasile sa di avere una grandissima opportunità di poter arrivare fino in fondo anche se la parte di tabellone in cui è inserita non è certo una passeggiata. La squadra di Tite ha però fatto vedere buoni passi in avanti e sembra pronta a poter esprimersi al 100%. La squadra non perde da un anno esatto. Marcelo, Douglas Costa e Danilo hanno problemi fisici. Modulo 4-3-3 con Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus in attacco.

Il Messico dei miracoli, quello delle 9 partecipazioni consecutive agli ottavi di finale, quello che alla gara di esordio ha subito evidenziato la crisi della Germania, ha rischiato di buttare via tutto nei secondi 45 minuti giocati contro la Svezia dove la squadra è crollata psicofisicamente. La Corea ha regalato ancora ossigeno ai ragazzi di Osorio che oggi si giocano un ottavo proibitivo ma lo faranno a testa alta e di certo non faranno catenaccio. Nove esiti no goal negli ultimi 10 match. Moreno squalificato nel 4-2-3-1 con Hernadez prima punta.

Quote bet365: vittoria Brasile 1,50 - pareggio 4,33 - vittoria Messico 8 in un match con under over a scelta. Gli ultimi 5 scontri diretti sono ad appannaggio della Selecaco con 3 vittorie un pareggio e una sconfitta. Messico che non deve pensare al ko contro la Svezia ma resettare il cervello e provare a giocarsela a viso aperto. Ci aspettiamo un match molto tirato e una vittoria di misura dei carioca.

