Scommesse Copa del Rey pronostico Barcellona-Real Madrid

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Barcellona-Real Madrid, semifinale di andata di Copa del Rey.

Mercoledì per nulla anonimo quello di oggi visto che al Camp Nou va in scena il clasico fra Barcellona e Real Madrid, match valido per l'andata delle semifinali di Copa Del Rey. Sorteggio che ha inserito le due big nella stessa parte di tabellone e questo incrocio, vista la distanza in campionato fra le due è visto come una testa a testa molto importante per tifosi e stampa locale. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida con kick off alle 21.

Ernesto Valverde è alle prese con alcuni dubbi di formazione. Dopo il fastidio alla coscia rimediato col Valencia, Messi si è allenato ed è stato convocato: possibile che l'allenatore decida di schierarlo. I blaugrana rinunciano invece a Dembele, ancora alle prese con una distorsione rimediata contro il Leganes e nemmeno convocato. In porta spazio a Ter Stegen, con Sergi Roberto e Jordi Alba sulle fasce e Piqué e Lenglet coppia centrale. A centrocampo agiranno Rakitic, Busquets e Arthur, in attacco sono sicuro del posto Suarez e Coutinho, con Malcom che spera di rubare il posto all'acciaccato Messi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho.





Maggiori le certezze per Santiago Solari. Il Real Madrid dovrebbe infatti scendere in campo con un classico 4-3-3 con Courtois tra i pali. In difesa spazio a Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Reguilon (ormai titolare ai danni di Marcelo) mentre a centrocampo le scelte ricadranno su Modric, Casemiro e Kroos. Davanti attacco a tre, con Lucas Vazquez, Benzema e la possibile sorpresa Vinicius Junior in campo dal 1' al posto di Bale.



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Junior.



Quote bet365: vittoria Barcellona 1,75 - pareggio 4,00 - vittoria Real Madrid 4,33 in un match da over 1,50 e goal 1,53. Trend differente per le due formazioni con i catalani che hanno vinto solo 3 delle ultime 5 gare ufficiali mentre i blancos sono a 5 su 5 ma con l'onta dell'umiliazione nella gara di andata. Il Barcellona segna consecutivamente in casa da un anno esatto mentre 5 degli ultimi 6 scontri diretti sono finiti in esito over. Ci aspettiamo una vittoria del Barcellona per 3-1 con Suarez primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.