Scommesse Copa America: quote e pronostico di Cile-Uruguay

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Cile-Uruguay gruppo C di Copa America

Ultima giornata della fase a gironi di Copa America. Si gioca per il gruppo C dove e sono già qualificate ma non conoscono ancora contro chi giocheranno nei quarti. Al Maracanà è previsto spettacolo con due formazioni potenzialmente da titolo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

La Roja ha la possibilità di chiudere, così come ha fatto la , con 9 punti su 9. Ma certo è che l'impegno di oggi non è semplice visto che l'Uruguay nelle quote antepost è favorito sulla squadra di Rueda. Contro e la formazione bicampione ha fatto vedere ottime cose.

Cile (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sanchez.

Celeste che deve ancora farci capire quale sia il suo vero volto: quello schiacciasassi e compatta in difesa come nel 4-0 all'Ecuador o quella impaurita e con una retroguardia in ambasce come contro il Giappone? Vedremo cosa si inventerà Tabarez.



Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Gonzalez; Nandez, Torreira, Bentancur, Lodeiro; Cavani, Suarez.



Quote bet365: vittoria Cile 3,55 - pareggio 3.3 - vittoria Uruguay 2,15 in un match da under 1,71 e goal 1,80. Roja che è imbattuta da 4 match, Celeste da 5. Una vittoria a testa e un pareggio negli ultimi 3 scontri diretti con 3 over negli ultimi 4 incroci. Ci aspettiamo un match equilibrato con entrambe le formazioni in goal.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.