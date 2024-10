Scommesse Champions League: quote e pronostico di Tottenham-Ajax

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Tottenham-Ajax, semifinale di andata di Champions League

Iniziano stasera le semifinali di Champions League che porteranno all'ultimo atto del Wanda Metropolitano di Madrid il primo giugno. Il primo accoppiamento è fra le due outsiders del torneo, le due ammazza-grandi, ovvero il Tottenham di Pochettino e l'Ajax di Ten Hag in una doppia sfida che sulla carta si preannuncia equilibratissima. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in questa pagina. Nella nostra guida dedicata, invece, i lettori troveranno un confronto delle migliori quote vincente Champions.

Pochettino, senza l'infortunato Kane e lo squalificato Son, dovrebbe confermare Lucas Moura punta centrale e potrebbe avanzare Rose sulla linea dei trequartisti insieme a Dele Alli ed Eriksen. L'alternativa è l'impiego dell'ex juventino Llorente dal primo minuto. A centrocampo Dier con Wanyama. Alderweireld e Vertonghen centrali, Trippier a destra e Davies a sinistra. Non è esclusa neppure l'ipotesi difesa a tre: in quel caso Davinson Sanchez giocherebbe al posto di Davies.



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Wanyama; Eriksen, Alli, Rose; Lucas Moura.

L'articolo prosegue qui sotto

Ten Hag deve fare i conti con i problemi fisici dei terzini titolari Mazraoui e Tagliafico, entrambi dovrebbero recuperare ma al posto di uno dei due potrebbe comunque giocare Veltman. Per il resto nessuna sorpresa: Ziyech, Van De Beek e Neres dietro Tadic, De Ligt e Blind guidano la difesa. De Jong in cabina di regia. Quote bet365: vittoria Tottenham 2,37 - pareggio 3,40 - vittoria Ajax 3,25 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Spurs in un momento non certo brillantissimo viste le tre sconfitte nelle ultime quattro gare ufficiali. Decisamente meglio il percorso recente nei match interni di UCL con 3 vittorie di seguito senza goal subiti. Ajax che è prima in Eredivisie e non perde da un mese e mezzo. Le trasferte del Bernabeu e dello Juventus Stadium hanno messo in luce una squadra che adotta lo stesso stile di gioco sia in casa che fuori. Proviamo un altro colpaccio degli olandesI: 1-2 con De Jong primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.