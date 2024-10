Scommesse amichevoli nazionali: quote e pronostico di Italia-Uruguay

A Nizza l'Italia priva di Verratti affronta l'Uruguay che non avrà nè Cavani nè Suarez. Quote, analisi, statistiche e pronostico del match.

Amichevole estiva per mille ed un motivo in quel di Nizza fra Italia e Uruguay. La location ovviamente è tutta a favore degli azzurri che praticamente giocheranno in casa. Sfida tattica tutta da vedere quella fra due vecchia volpi della panchina come Ventura e Tabarez. Analizziamo il match e proviamo a trovare il pronostico che fa per noi.

Italia che non perde da settembre e anche contro le big (pareggi contro la Germania e vittoria contro l'Olanda) di recente ha fatto molto bene. L'impegno imminente contro il Lichtenstein non dovrebbe togliere troppe energie mentali al gruppo che quindi stasera potrebbe pure metterci qualcosa in più di quanto in genere di mette in un'amichevole. Donnarumma titolare dal primo minuto. Marchisio dentro per l'infortunato Verratti. In attacco Belotti-Immobile.

In un agguerritissimo girone sudamericano di qualificazione a Russia 2018, l'Uruguay è terza ma la classifica è davvero corta. Inoltre la Celeste sta passando un periodo molto complicato: 4 ko di fila contro Cile, Brasile e Peru oltre a quello di domenica scorsa certamente più clamoroso contro l'Irlanda. La Celeste arriva a questo match spuntata, senza Cavani e Suarez.

Bet365 favorisca a 1,95 l'Italia. Il pareggio vale 3,50 mentre 3,75 è la quota della formazione sudamericana. Le assenze pesanti in casa Celeste e la testa al match di giovedì prossimo contro l'Argentina, che avrà una grande importanza nella classifica del girone di qualificazione mondiale, ci spinge a pronosticare un Uruguay che farà solo da comparsa in quel di Nizza.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Italia e Uruguay si sono affrontate 10 volte finora: appena due le vittorie azzurre, quattro i pareggi, quattro anche i successi dei sudamericani. o Infatti, tra le squadre sfidate almeno 10 volte, l’Uruguay è una delle sole tre con cui l’Italia ha un saldo vittorie-sconfitte negativo (le altre sono Brasile e URSS). o Nelle quattro amichevoli finora giocate tra le due Nazionali, nessuna delle due squadre è mai riuscita a segnare più di un solo gol: due pareggi 1-1 ed una vittoria per parte, sempre per 1-0. o L’incontro più recente tra le due formazioni, il 24 giugno 2014 ai Mondiali in Brasile, fu vinto 1-0 dall’Uruguay con rete di Diego Godín all’81’, determinando l’eliminazione dell’Italia dalla competizione. o In quel match Claudio Marchisio ricevette il suo primo e unico cartellino rosso con la maglia della Nazionale (54 le presenze). o Italia imbattuta da sette gare ufficiali (incluse le amichevoli riconosciute FIFA): cinque vittorie, due pareggi. o Gli Azzurri hanno subito un solo gol nelle ultime quattro partite ufficiali. o Nelle ultime 20 amichevoli ufficiali disputate, l’Italia non è mai risucita a segnare più di due gol (22 le reti totali nel parziale). o L’Italia ha già giocato una partita a Nizza, l’amichevole pareggiata 2-2 con l’Austria nell’agosto 2008, prima partita del secondo corso di Lippi alla guida della Nazionale. o Gli ultimi sei gol dell’Italia in partite ufficiali sono stati firmati da sei giocatori differenti. o Sette delle ultime otto reti azzurre sono arrivate nei primi tempi. o L’Azzurro più presente nell’era Ventura è Leonardo Bonucci, in campo complessivamente per 630 minuti; è invece Ciro Immobile il miglior marcatore, con cinque reti.



