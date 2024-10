Scommesse amichevoli nazionali: quote e pronostico di Italia-Arabia Saudita

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico dell'amichevole fra Italia e Arabia Saudita

Oggi parte ufficialmente l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. L'obiettivo per il ct sarà quello di ricostruire sulle ceneri di una delle sconfitte più cocenti della storia della nazionale ovvero il ko nello spareggio dello scorso novembre contro la Svezia. A San Gallo sarà match vero contro un'Arabia Saudita che si sta preparando a Russia 2018 e che quindi non vorrà essere vittimi sacrificale.

Italia che non vince da 4 gare e arriva da ben 7 under di fila. Inoltre la tradizione in amichevole degli azzurri non è mai super positiva. Mancini deve rinunciare a diversi giocatori convocati inizialmente: non potranno essere del match Emerson, Marchisio, Bernardeschi, Immobile e Zaza. In attacco giocherà Balotelli dopo ben quattro anni, tra i pali ci sarà Donnarumma: nel 4-3-3 azzurro Jorginho in regia, affiancato da Pellegrini e Cristante. Romagnoli partner di Bonucci in difesa, nel tridente offensivo Politano favorito su Verdi. Maglie di terzini sulle spalle di Zappacosta e Criscito.

Dall'altra parte come abbiamo detto troviamo una squadra in crescita non solo per il 67esimo posto nel ranking (47 in meno degli azzurri) ma soprattutto per quello fatto vedere in campo durante le qualificazioni dove la selezione ha strappato uno storico secondo posto in un girone di ferro con Giappone e Australia. In panchina lo spagnolo Pizzi, ex Cile e Valencia fra le altre, garantisce esperienza e preparazione tattica. Modulo 4-3-3 con Al Dawsari, Al Sahlawi e Bahebri in attacco.

Quote bet365: vittoria Italia 1,16 - pareggio 6,50 - vittoria Arabia Saudita 19 in un match da over 1,75. Ci aspettiamo una gara da ritmi bassi e senza troppo agonismo in campo. Italia in trend fortemente under, Arabia che non ha certo grandi attitudini in match da goal e over quindi proviamo un 2-0 con Balotelli primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.

