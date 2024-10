Scommesse amichevoli nazionali: quote e pronostico di Argentina-Italia

Analisi, quote, probabili formazioni e pronostico dell'amichevole di lusso fra Argentina e Italia.

Tanti big match previsti nella giornata di domani dedicata alle amichevoli internazionali. Quello che ovviamente ci interessa più da vicino è quello di domani sera all'Etihad Stadium fra l'Argentina di mister Sampaoli e l'Italia di Gigi Di Biagio che è stato dominato dalla FIGC come ct ad interim dopo la clamorosa eliminazione dalle qualificazioni a Russia 2018. Analisi, quote e pronostico del match che vede favorita l'Argentina.

Albiceleste che non ha di certo fatto un figurone nella fase di qualificazione sudamericana. La squadra è arrivata è arrivata solo terza a 13 punti dal Brasile primo e fino all'ultima giornata non è certa del passaggio turno. E' stato Messi con la tripletta in casa dell'Ecuador a eliminare tutti fantasmi. La squadra a novembre ha giocato contro Russia (vittoria 1-0) e Nigeria (ko per 4-2). Sampaoli dovrebbe partire con un 4-2-3-1 senza Rojo e Aguero infortunati e con Meza, Messi e Di Maria dietro a Higuain.

Per l'Italia inizia oggi l'anno zero e la delusione della mancata qualificazione a Russia 2018 a nostro avvisao non è stata ancora somatizzata e il picco arriverà proprio durante la manifestazione. Nessuna amichevole per noi post-Svezia, giusto aver preso un periodo sabbatico a cui però clamorosamente non è seguita la nomina di un ct dal "posto fisso". Convocazioni di Di Biagio che hanno avuto grande eco mediatico anche per l'assenza di un (forse) meritevole Balotelli. Possibile 4-2-2-2 con Candreva e Insigne larga e Belotti-Immobile centrali.

Quote bet365: vittoria Argentina 2,05 - pareggio 3,50 - vittoria Italia 4,00 in un match da under 1,60. Quello che salta subito all'occhio è la (secondo noi) giusta quota favorita dall'Argentina che al raddoppio comunque conviene. Ma l'over così alto in un'amichevole dove le difese potrebbero pure lasciar molti spazi ci sembra follia. Ecco perchè consigliamo caldamente questo segno. Proviamo il 3-1 con Messi primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





