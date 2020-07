Schurrle si ritira a soli 29 anni: "Ho vissuto più ombre che luci"

André Schurrle ha annunciato a sorpresa il proprio ritiro dal calcio giocato a soli 29 anni: "La decisione è maturata da tempo".

Una carriera fatta di alti e bassi, ma compromessa dai tanti problemi fisici: a soli 29 anni André Schurrle dice basta con il calcio giocato. L'esterno tedesco ha annunciato il proprio ritiro, dichiarando il suo addio al .

Una vita calcistica spesa per la maggior parte del tempo in patria tra , , e , ma anche le esperienze in con le maglie di e .

L'ultima stagione Schurrle l'ha però vissuta in prestito in con la maglia dello : dopo il suo rientro al Borussia Dortmund la decisione di appendere le scarpe al chiodo, come annunciato ai microfoni del 'Der Spiegel'.

"L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Ho vissuto molte più ombre che luci. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico".

Un addio amaro al calcio per un giocatore che ha toccato il suo punto più alto con la vittoria del Mondiale nel 2014 in . Nella sua bacheca anche un titolo di campione d'Inghilterra con il Chelsea.