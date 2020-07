Schürrle rescinde col Borussia Dortmund: Benevento in agguato

André Schürrle ha risolto il contratto che lo legava al Borussia Dortmund: il suo futuro potrebbe essere in Italia, magari al Benevento.

Svolta nella carriera di André Schürrle: è ufficialmente finita l'avventura al con cui ha rescisso, di comune accordo, il contratto valido fino al 30 giugno 2021.

ℹ️ und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt.



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! 🍀 — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

Il campione del mondo 2014 era reduce da due esperienze in prestito tutt'altro che esaltanti: la prima al in , la seconda in tra le file dello .

Il Borussia Dortmund dice così addio al secondo acquisto più oneroso della sua storia dopo Mats Hummels: nel 2016, infatti, il cartellino di Schürrle venne pagato circa 30 milioni di euro al .

Il futuro di Schürrle potrebbe tingersi del giallo e del rosso del che nelle scorse settimane ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore, tesserabile a parametro zero: occasione ghiotta per rinforzarsi con un nome di altissimo livello in vista del ritorno in .