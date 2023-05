L'idea di Schon: portare Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco

L'idea di un imprenditore tedesco che ha scritto una mail al club bavarese. Prendere Ronaldo per aumentare gli introiti da merchandising.

Vedere Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco. Una voce di mercato fantasiosa, ma che è invece diventato l'obiettivo di un ricco uomo d'affari tedesco.

Come riferisce il quotidiano tedesco Abendzeitung, l'imprenditore Markus Schon avrebbe presentato all'ad del club bavarese Oliver Khan un piano per portare CR7 in Baviera.

Nella mente del ricco uomo d'affari ci sarebbe l'idea di prendere il portoghese a titolo definitivo o in prestito, coprendo il disavanzo tra l'offerta della società tedesca e la richiesta dingaggio di Ronaldo, fine di ampliare gli introiti da marketing e vendita di merchandising e magliette ai tifosi del Bayern.

"Ci impegneremo a pagare il prezzo in eccesso rispetto a un importo base da definire se la nostra azienda sarà chiaramente percepita come 'facilitatrice' del trasferimento. In caso di firma, ci aspettiamo una quota dei proventi della maglia per limitare il nostro rischio finanziario".

Chiaramente per Schon sarebbe necessario un drastico abbassamento salariale da parte di Ronaldo, che a oggi percepisce 200 milioni di euro all'anno dall' Al-Nassr.

Un progetto difficile da realizzare, considerando che sarebbe un affare totalmente in contrasto con la filosofia del Bayern Monaco.

Il club bavarese, a quanto si apprende, non avrebbe ancora fatto pervenire risposta alla bizzarra proposta di Schon.