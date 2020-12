Scholes estasiato da Bruno Fernandes: "E' migliore di me"

Il leggendario centrocampista inglese ex Manchester United cede lo scettro all'attuale campione dei Red Devils.

Alzi la mano chi si aspettava un impatto così enorme. Con sincerità, pochissime sollevate. Sì, perchè Bruno Fernandes è andato ogni aspettativa con la maglia del , acquistato a peso d'oro dallo Lisbona dopo gli anni passati in tra Serie B e A.

Da quando è sbarcato al Manchester United il lusitano ha messo dentro 18 reti in 28 presenze, per quanto riguarda la sola Premier League, per un totale di 26 realizzazioni in 44 gare. Senza considerare tra l'altro gli assist decisivi, ben 16 nel suo primo anno inglese.

Bruno Fernandes è esploso a 26 anni, devastante ed essenziale per il Manchester United, tanto che un ex leggendario non può far altro che essere estasiato:

Altre squadre

"E' migliore di me, diverso da me. Segna più goal di me e fa più assist di quanti ne facevo io".

Parole e musica di Paul Scholes , tra i migliori centrocampisti nella storia del calcio e idolo assoluto del Manchester United, che cede lo scettro a Bruno Fernandes, intervistato dai canali ufficiali del suo vecchio club:

“Quello che sta facendo è davvero fenomenale. Penso che se guardi i risultati del Manchester United da quando Bruno è arrivato in , si nota bene la differenza".

Grazie a Bruno Fernandes, il Manchester United è tornato in zona Champions con una scalata che in pochi si aspettavano. Come del resto l'impatto del portoghese ex Novara sui Red Devils: tutti a ricredersi e decisi a salire sul carro del classe 1994.