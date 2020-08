Scherno del PSG all'Atalanta e a Gomez: "Baila como el Choupo"

Sfottò social del Paris Saint-Germain, che cambia il testo della nota canzone del Papu Gomez: "Baila como el Choupo".

L' perde nei minuti finali contro il , che vola alle semifinali di . Prima il pareggio di Marquinhos, poi il goal decisivo di Choupo-Moting. E proprio l'attaccante camerunese è l'oggetto della presa in giro sui social del club parigino.

Ricorderete tutti la nota canzone che il Papu Gomez realizzò ed il balletto che mostrava a tutti ad ogni suo goal. Ebbene, il profilo Twitter del PSG ha rivisitato la frase della canzone ed ha stuzzicato il Papu.

"Baila como el Choupo".

Con tanto di foto dell'esultanza dell'attaccante del Paris Saint-Germain. Una botta in più per il povero Papu Gomez, uscito anche per infortunio ieri sera, come se non bastasse già l'eliminazione dalla Champions.