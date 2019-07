Schalke-Gosens, accordo trovato: manca l'intesa con l'Atalanta

Robin Gosens sente il richiamo della patria e avrebbe trovato l'accordo con lo Schalke 04; manca ancora l'intesa con l'Atalanta.

Dopo una stagione da favola come quella dell', c'era da aspettarselo: tante squadre bussano alla porta di Percassi per provare a strappare via alcuni talenti della rosa di Gasperini. Tra gli altri è anche il caso di Robin Gosens, che potrebbe lasciare Bergamo in questa estate.

In sono sicuri. Secondo quanto riportato da 'WAZ', lo 04 ha l'accordo personale con Robin Gosens dell'Atalanta. Ora spetta ai due club raggiungere un'intesa sul prezzo del cartellino del laterale di Gasperini.

Nonostante la raggiunta, sembrano esserci due motivi alla base della voglia di trasferimento. Il primo rappresenta la voglia di giocare nella sua Germania, il secondo è un fattore economico, visto che lo Schalke sembra potergli offrire circa 1 milione di euro all'anno (il doppio di quanto percepisce a Bergamo).

Tuttavia la trattativa non è ancora chiusa, anzi. Per l'Atalanta e Gasperini si tratta di un uomo importante nella rosa e per adesso si fa muro con il club tedesco.

Gosens d'altronde nell'ultima stagione ha totalizzato 28 presenze in , condite da 3 goal e 2 assist. Non male per un terzino sinistro...