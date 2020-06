Tuttosport - Scambio tra Juventus e Roma: ipotesi Romero per Under

La Roma non vuole cedere Zaniolo, resiste l'idea di uno scambio tra Cristante e Mandragora. Possibile anche quello tra Romero e Cengiz Under.

Mancano ormai poco più di venti giorni al 30 giugno, data in cui le società dovranno chiudere i rispettivi bilanci. Ecco perchè e sono pronte a sedersi intorno a un tavolo per imbastire un'operazione che siail più possibile vantaggiosa tecnicamente ma anche economicamente per entrambe le parti.

Nelle ultime settimane era circolata la voce di uno scambio che avrebbe portato Nicolò Zaniolo in bianconero e Federico Bernardeschi nella Capitale. Voce che aveva provocato la forte reazione del tifo giallorosso.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport' però la Roma non ha intenzione di inserire Zaniolo in uno scambio e sarebbe disposta a considerare la sua cessione solo se arrivasse una super offerta da almeno 60 milioni di euro.

Restano quindi quattro i nomi più caldi sul tavolo tra i due club: Bryan Cristante, Rolando Mandragora, Cristian Romero e Cengiz Under.

I primi due sono da mesi al centro delle voci dato che la Juventus dovrebbe ricomprare Mandragora dall' per 26 milioni di euro e potrebbe poi girarlo alla Roma in cambio di Cristante.

Cengiz Under invece per caratteristiche piace molto a Maurizio Sarri ed è praticamente coetaneo del difensore attualmente in prestito al ma già di proprietà bianconera. L'ipotesi è quella di uno scambio con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.

Ipotesi, appunto, perchè al momento la trattativa è ancora tutta da imbastire. L'asse -Roma sul mercato però resta caldo.