Clamoroso scambio di persona in Turchia: comprano Jallow, ma è quello sbagliato

Il Menemspor, seconda serie turca, era convinto di aver acquistato il giocatore della Salernitana: invece l'ononimo militava nella C portoghese.

Anche nell'era digitale può avvenire un errore del genere. Assurdo scambio di persona quello avvenuto in negli ultimi giorni: il Menemspor, seconda serie turca, erano convinti di aver comprato Lamin Jallow della . Peccato si trattasse dell'ononimo Alpha.

Alpha Jallow a differenza di Lamin non milita in , ma nella Serie C portoghese, al GD Alcochetense. Operazione lampo, visite mediche in Turchia, firma e foto. Poi qualcuno si è accorto dell'errore e ha deciso di porre rimedio dopo che l'iter era stato completato.

Il Menemspor ha cercato di evitare la figuraccia evidenziando come l'affare Jallow fosse saltato a causa delle visite mediche non superate. In realtà l'errore ha portato al licenziamento immediato da parte di Alpha, che torna così ad essere un giocatore libero.

Non è certo la prima volta nella storia del calcio che accade uno scambio del genere, ma in questi anni iper-tecnologici, dove ogni informazione è accessibile in pochi secondi, sembrava decisamente difficile potesse arrivare a fare il giro del mondo una notizia del genere. Invece è successo.