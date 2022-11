Scaloni spaventa l'Argentina: "Potrei cambiare la lista", anche Dybala rischia i Mondiali

Il ct argentino dopo l'amichevole con gli Emirati Arabi: "Alcuni giocatori hanno problemi, c'è la possibilità di cambiare la lista", la Joya rischia.

L'Argentina si avvicina a passi spediti verso l'operazione Mondiale dopo il test amichevole contro gli Emirati Arabi, conclusosi con il risultato di 3-0.

Un primo vernissage - in attesa del debutto ufficiale di martedì 22 novembre contro l'Arabia Saudita - che ha visto l'Albiceleste vittoriosa per 5-1, trascinata da un super Angel Di Maria (autore di una doppietta) e dalle reti di Alvarez, Messi e Correa.

Ha fatto da spettatore, invece, Paulo Dybala. L'attaccante di proprietà della Roma - non ancora al top della condizione - si è visto costretto ad accomodarsi in tribuna per seguire i compagni.

La 'Joya', oltre a Romero, Nico Gonzalez, Marcos Acuña e al 'Papu' Gomez, completa il pacchetto di calciatori che, oltre ad aver saltato la gara amichevole, rischierebbero il clamoroso taglio dalla spedizione che andrà a giocarsi la massima rassegna iridata in Qatar.

Le parole del ct Lionel Scaloni a 'TyC Sports', infatti, suonano come un forte avvertimento:

" Abbiamo dei piccoli problemi, abbiamo alcuni giorni per completare la lista. Possiamo cambiare, speriamo di no, ma c'è questa possibilità.

Non dico che ci siano giocatori che verranno tagliati dalla lista, ma ce ne sono diversi che sono stati lasciati fuori perché non erano in condizione di giocare e farlo avrebbe rappresentato un un rischio".

Il protocollo stilato dalla FIFA prevede che ogni squadra possa apportare modifiche alla lista convocati solo per infortunio o malattia grave fino a 24 ore prima della prima partita del torneo. Soluzione alla quale Scaloni potrebbe ricorrere proprio in extremis:

" Non posso garantire che questi giocatori stiano bene. In linea di principio lo sono, ma bisogna essere prudenti. Per questo alcuni sono stati esclusi e ad altri abbiamo riservato un minutaggio ridotto ".

Alla luce delle parole del tecnico argentino, dunque, per Dybala non vi sarebbe ancora l'assoluta certezza di far parte del gruppo albiceleste che da martedì 22 novembre darà la caccia al terzo titolo Mondiale.

Il numero 21 romanista, rientrato in campo nell'ultimo turno di campionato contro il Torino, in seguito all'infortunio muscolare che l'ha costretto ai box per oltre un mese non può ancora avere tra le mani la certezza di prendere parte al suo secondo Mondiale.