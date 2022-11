Di Maria scatenato contro gli Emirati: doppietta e assist in venti minuti

Argentina in campo per l'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali: lo juventino migliore in campo.

A sei giorni dal primo match in Qatar, contro l'Arabia Saudita, l'Argentina di Scaloni è scesa in campo nel match amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. Anche a pochissimo dall'esordio ufficiale, la Nazionale albiceleste ha giocato con quasi tutti i titolari protagonisti dal 22 novembre. Da Abu Dhabi, sede della sfida, la compagine sudamericana si trasferirà in Qatar per preparare il primo incontro della Coppa del Mondo.

In campo con Messi, De Paul e Paredes, anche il compagno di squadra di quest'ultimo, Angel Di Maria. Un primo tempo scintillante per l'esterno della Juventus, schierato come ala sinistra nel 4-3-3 disegnato da Scaloni per l'ultimo incontro prima della gara contro l'Arabia Saudita.

Di Maria migliore in campo, a cominciare dal filtrante per Messi, autore dell'assist per il vantaggio siglato da Alvarez, schierato come prima punta. Dopo l'apertura al minuto 17, il primo goal del Fideo: sinistro al volo di prima su assist dal fondo di Acuna e 2-0 dell'Argentina.

Sono bastati altri undici minuti, al 36', per il tris dell'Argentina e la personale doppietta di Di Maria: stavolta l'ex Real Madrid ha ricevuto da Mac Allister, sfruttando l'indecisione dei difensori emiratini per penetrare in area e battere Khalid Eisa.

Una doppietta che porta Di Maria a 27 goal totali con l'Argentina, sempre all'ottavo posto nella storia della Nazionale. A -4 c'è Higuain, mentre a sette lunghezze Diego Armando Maradona. Imprendibile a 91 il primatista, ovviamente il compagno di squadra Leo Messi.

Autore di un goal e un assist nella prima gara ufficiale con la Juventus, da agosto Di Maria ha subito continui infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo. L'ultimo match da titolare con i bianconeri risale a settembre, nella sfida persa contro il Monza in cui venne espulso al 40' del primo tempo.

Il primo tempo di Di Maria contro gli Emirati Arabi Uniti si è chiuso con l'assist per Messi, che ha così siglato il 91esimo goal in Nazionale e il quarto centro dell'Argentina nell'amichevole che precede la sfida del prossimo 22 novembre.

Dribbling col mancino su Abdulrahman e destro per l'inserimento di Messi, prima della sostituzione - con l'ex Udinese Molina in campo - a metà gara. L'Argentina avvisa le contendenti per l'imminente Coppa del Mondo: piedi caldi.