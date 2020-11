Scaloni su Dybala: "Ci ha devastato l'anima vederlo così"

Un momento sicuramente complicato per Paulo Dybala, ancora ben lontano dalla migliore condizione fisica in questa prima parte di stagione. Il commissario tecnico dell' Scaloni ha commentato il periodo poco felice della Joya.

Il ct dell'Albiceleste ha sottolineato in conferenza stampa l'importanza del giocatore della per la selezione argentina:

"Dybala è un ragazzo che apprezziamo tantissimo, la sua assenza è pesante per noi. Ci manca perché abbiamo bisogno di lui in campo come negli allenamenti. Purtroppo Paulo non sta bene, devo dire che ci ha devastato l’anima vederlo nelle condizioni in cui era".