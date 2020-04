Saviola a Goal: “Lautaro, non è semplice giocare al fianco di Messi”

L’ex attaccante del Barcellona, Javier Saviola, in una chat Instagram con Goal, spiega: “Giocare con Messi richiede moltissima concentrazione”.

Lautaro Martinez sta vivendo l’annata della sua definitiva consacrazione. Prima che la stagione venisse interrotta dall’epidemia di Coronavirus, ha realizzato qualcosa come 16 goal in 31 partite complessive con l’.

Un’esplosione la sua, che ha portato il a considerarlo una delle sue priorità in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, il club blaugrana è pronto ad offrire al gioiello argentino un contratto dal 10 milioni di euro l’anno, mentre l’Inter potrebbe cederlo per 111 milioni, ovvero la cifra di quella clausola rescissoria inserita nel suo contratto che potrà essere esercitata fino al 15 luglio.

Il Barça vede in Martinez il possibile sostituto dell’ormai trentatreenne Luis Suarez, ma l’ex attaccante argentino Javier Saviola, in una chat Instagram con Goal, ha avvertito il nerazzurro del fatto che giocare al fianco di Lionel Messi, uno dei giocatori più forti di ogni tempo, “Può sembrar facile, ma non lo è”.

Secondo Saviola, Lautaro Martinez potrebbe essere un ottimo innesto per il Barcellona.

“Onestamente è per me un giocatore che può tornare utile al Barcellona. Sappiamo cosa voglia dire essere accanto a Suarez, Messi ed altri grandi campioni. Non sto dicendo che è facile giocare con loro”.

Saviola ha fatto l’esempio di Paulo Dybala, un campione che ha fatto fatica a trovare il giusto ritmo al fianco di Messi quando ha avuto la possibilità di giocare con lui per l’.

“Dybala ha detto che è stato difficile giocare con Messi ed io sostengo la sua tesi, perché riuscire a sostenere il suo ritmo richiede un altro livello di concentrazione. Sembra facile ma non lo è”.

Martinez ha già avuto modo con Messi, visto che ha collezionato 17 presenze con la Nazionale argentina condite da nove goal.