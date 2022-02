Satriano si sblocca in Ligue 1: doppietta contro il Troyes

L'attaccante di proprietà dell'Inter Martìn Satriano si è presentato ufficialmente sul palcoscenico della Ligue 1.

Il centravanti uruguayano, classe 2001, ceduto in prestito nell'ultima sessione estiva al Brest, ha messo a segno i suoi primi goal su suolo francese alla prima partita da titolare.

Il calciatore sudamericano, che quest'anno ha debuttato in prima squadra con Simone Inzaghi prima di partire destinazione Francia, ha infilato per due volte la porta del Troyes nel corso del match valevole per il 24° turno della massima serie transalpina.

Allo Stade Francis Le Blé, Satriano ha spezzato l'equilibrio al 7' su assist di Belaili, prima di concedere il bis al 27' innescato da Honorat. La sua partita si è poi chiusa a meno di mezz'ora dal termine, sostituito da Mounié.