Dall'Inter di Mancini al Barcellona con Messi: il Sassuolo studia Manaj

Il Sassuolo è sulle tracce dell'attaccante albanese classe 1997, cresciuto in Italia ed esploso in Spagna: sta brillando nel ritiro del Barcellona.

Rey Manaj potrebbe tornare in Serie A. Il 24enne albanese è l'ultima idea per l'attacco del Sassuolo, che valuta il profilo del calciatore ex Inter e ora al Barcellona e sfida Cadice e Famalicao. A rivelare l'interesse del club emiliano per il classe 1997 è il Corriere dello Sport.

Conteso da Juventus e Inter nel 2015, ai tempi della Cremonese, l'attaccante di Lushnjë non è mai riuscito a brillare con la maglia del club nerazzurro dopo l'esordio del 23 agosto. Roberto Mancini non lo schiera praticamente mai e lui riesce a togliersi qualche soddisfazione solo con la Primavera, segnando nella finale di Coppa Italia contro la Juventus il 13 aprile 2016, vinta dai nerazzurri dopo il doppio confronto.

Durante l'estate successiva, l'Inter cede Manaj in prestito al Pescara per farlo giocare con continuità. È solo l'inizio di una serie di prestiti: Manaj indossa - senza particolare successo - anche le maglie di Pisa e Granada.

Nella stagione 2017/2018, l'Albacete, club di Segunda Division spagnola, decide di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto. Manaj segna sette goal e attira l'attenzione del Barcellona, che nel gennaio 2020 decide di puntare su di lui e inserirlo nella formazione B. Il club catalano, che sborsa 700 mila euro più altri due di bonus, gli fa firmare un contratto di tre anni e mezzo e inserisce una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Il 15 febbraio 2020, Quique Setien lo convoca con la prima squadra a causa di alcune defezioni in attacco ma non lo fa giocare. Poco male, visto che ha condiviso lo spogliatoio con Lionel Messi. E il suo sogno continua: convocato in ritiro da Koeman, Manaj ha realizzato una tripletta nella prima amichevole della stagione 2021/2022 della squadra guidata dall'olandese e un'altra rete ieri, nella seconda uscita.

Manaj spera di guadagnarsi la conferma di Koeman, ma intanto il Sassuolo lo studia e valuta la possibilità di riportarlo in Serie A. Questa volta per recitare un ruolo da protagonista e cancellare le delusioni del passato.