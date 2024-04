This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore GUARDA SASSUOLO-MILAN Sassuolo-Milan in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ASassuolo vs AC MilanSassuoloAC Milan In mezzo alle due sfide di Europa League contro la Roma, il Milan affronta il Sassuolo: dove vedere la partita in tv e streaming. SASSUOLO-MILAN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Nel bel mezzo delle due sfide contro la Roma per i quarti di finale di Europa League, il Milan si rituffa nel campionato e sfida il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Sfida che può consentire al Milan di presentarsi nelle migliori condizioni al ritorno contro la Roma, ma anche al derby contro l'Inter. Mentre sta decisamente peggio il Sassuolo, costretto nell'ultimo turno a lottare per non retrocedere e incapace di battere la Salernitana dopo essere passato in doppio vantaggio. Tutte le informazioni su Sassuolo-Milan: dalla diretta tv alla diretta streaming, passando per le formazioni. SASSUOLO-MILAN IN DIRETTA DOMENICA 14 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Sassuolo-Milan Competizione Serie A Data 14 aprile 2024 Orario 15:00 Stadio Mapei Stadium (Reggio Emilia) SASSUOLO-MILAN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 14 APRILE DAZN Guardala qui SASSUOLO-MILAN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN Kumbulla favorito su Erlic (uscito acciaccato a Salerno) e Ruan Tressoldi per far coppia con Ferrari. In mezzo al campo è pronto a tornare dal primo minuto Matheus Henrique, ma Bajrami spera nella riconferma. Turnover nel Milan, che si prepara a essere stravolto rispetto al proprio undici abituale: dentro Florenzi, Terracciano, Musah, Okafor, Jovic e non solo. In campo Tomori, che ha saltato per squalifica l'andata contro la Roma. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Terracciano; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte SASSUOLO-MILAN: IL CONFRONTO Bilancio tutto sommato equilibrato tra Sassuolo e Milan: i rossoneri hanno vinto 4 partite in più. L'andata è finita 1-0 per il Milan. Precedenti 21 Vittorie Sassuolo 7 Pareggi 3 Vittorie Milan 11 Pubblicità