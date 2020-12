Sassuolo-Milan, Locatelli non ci sarà: ammonito e squalificato

Unico diffidato del Sassuolo, il titolarissimo di De Zerbi non giocherà la gara contro l'ex Milan in virtù del giallo rimediato contro la Fiorentina.

E' uno degli imprescindibili di De Zerbi, tra i migliori interni italiani del campionato. La crescita di Manuel Locatelli, centrocampista del , è continua e sotto gli occhi di tutti dopo l'addio al . Milan che non potrà sfidare nel 14esimo turno di campionato.

Una gara a cui Locatelli teneva particolare, anche considerando la grandiosa posizione di classifica del suo Sassuolo: il 22enne però non giocherà contro la sua ex squadra, a causa dell'ammonizione rimediata nel match infrasettimanale contro la .

Intervento su Venuti e giallo per Locatelli, unico diffidato del Sassuolo: grandi proteste da parte del classe '98, ma Valeri non ha avuto dubbi, in un primo tempo in cui sono fioccate le ammonizioni da una parte e dall'altra, con cartellini per Locatelli, Berardi e Traorè.

Senza Locatelli, che nel match contro la Fiorentina ha anche causato un fallo da rigore poi segnato da Vlahovic, De Zerbi proporrà quasi sicuramente Obiang al fianco di Maxime Lopez. Ulteriore opzione, quella di inserire Magnanelli.

Per Locatelli il 2020 ha portato ad un forte interesse della , poi non concretizzatosi in un acquisto, nonchè in un ruolo di primo piano con la Nazionale azzurra: due goal nella nuova annata, su dodici gare giocate. Salterà quella contro il Milan.