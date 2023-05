Laurienté operato al ginocchio: stagione finita

L'esterno del Sassuolo si è sottoposto ad un'operazione programmata al ginocchio, sarà pronto per il ritiro estivo.

Stagione finita per Armand Laurienté. L'esterno del Sassuolo non potrà scendere in campo nelle ultime tre giornate di campionato contro Monza, Sampdoria e Fiorentina.

Il giocatore si è sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale programmata da tempo.

L'intervento, effettuato dal Prof Christian Fink, presso la clinica “Privatklinik Hochrum” di Innsbruck, è perfettamente riuscito.

La prima stagione di Laurienté in Serie A si chiude così con 7 goal in 28 presenze, numeri che ne fanno uno dei giocatori rivelazione di questo campionato.

QUANDO TORNA LAURIENTÈ

Lo stop per Laurienté dopo l'operazione al ginocchio è stimato tra i 45 ed i 60 giorni. Come specificato dal Sassuolo nel comunicato ufficiale, quindi, il giocatore sarà regolarmente a disposizione già a partire dal ritiro estivo in vista della prossima stagione.