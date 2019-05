Sassuolo-Frosinone 2-2: Solo pari al 'Mapei', il Frosinone è retrocesso

Pareggio con goal (2-2) tra Sassuolo e Frosinone: laziali in vantaggio di due reti ma raggiunti nella ripresa. La squadra di Baroni condannata alla B.

Parità con goal (2-2) al Mapei Stadium tra e . Laziali in vantaggio di due reti con Sammarco e Paganini, i padroni di casa nella ripresa rispondono con Ferrari e Boga. Un risultato che condanna la squadra di Baroni alla matematica retrocessione in Serie B con tre giornate di anticipo (-10 dall' quart'ultimo).

Il Frosinone trova il vantaggio alla vera prima azione offensiva con Sammarco, al primo goal stagionale. I padroni di casa, costretti da subito a rincorrere, faticano, causa pioggia battente, a trovare le soluzioni giuste per presentarsi come si deve dalle parti di Sportiello.

E quando lo fanno con Berardi, lanciato in contropiede, trovano il palo a dire di no. I biancoblu (almeno visto il completino odierno), dal canto loro, sfruttano le ripartenze e solo un Consigli super evita il raddoppio di Pinamonti. Il portiere neroverde non può però nulla sul colpo di testa in mischia di Paganini.

Nella ripresa De Zerbi tenta il tutto per tutto inserendo Boga e Babacar, col primo che si rende subito pericoloso con un destro a lato. Il forcing neroverde non sembra produrre grandi pericoli per Sportiello fin quando al 66' non arriva la zampata di Ferrari sulla conclusione di Rogerio.

Baroni decide di dare nuova linfa ai suoi inserendo Chibsah e Ciofani. Ma il goal ha dato ulteriore forza al Sassuolo, che dieci minuti dopo trova il 2-2 con Boga, bravo a sfruttare una giocata di Lirola.

Negli ultimi 10 minuti di gara non basta l'ingresso di Dionisi al Frosinone per trovare il goal della vittoria. Al fischio finale la squadra deve dire addio alla , la sua retrocessione è matematica.

I GOAL

8' SAMMARCO 0-1 - Diagonale destro da fuori area che non lascia scampo a Consigli.

36' PAGANINI 0-2 - Calcio d'angolo dalla destra di Ciano e colpo di testa in mischia da parte del centrocampista.

66' FERRARI 1-2 - Ferrari intercetta il pallone calciato da Rogerio ed infila Sportiello da posizione ravvicinata.

77' BOGA 2-2 - Cross di Lirola dalla destra ed intervento in scivolata da parte dell'ex .

IL TABELLINO

SASSUOLO-FROSINONE 2-2

MARCATORI: 8' Sammarco (F), 36' Paganini (F), 66' Ferrari (S), 77' Boga (S)

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Lemos (46' Boga), Ferrari; Lirola, Sensi (80' Locatelli), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Matri (46' Babacar).

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Brighenti, Paganini, Cassata (70' Chibsah), Sammarco, Valzania, Beghetto, Ciano (70' Ciofani), Pinamonti (82' Dionisi).

ARBITRO: Antonio Giua

AMMONITI: Paganini, Brighenti, Bourabia, Locatelli, Sportiello

ESPULSI: nessuno