Sassuolo-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfida in casa il Cagliari ultimo in classifica di Walter Mazzarri nel lunch match della 13ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono tredicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, i sardi chiudono la graduatoria a quota 6, con un cammino di una sola vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Bilancio completamente positivo per i neroverdi nelle 7 gare casalinghe disputate fino a questo momento contro i rossoblù, con 2 vittorie e ben 5 pareggi. Gli isolani non hanno mai ottenuto i 3 punti fuoricasa contro il Sassuolo.

Il Cagliari ha perso 8 delle prime 12 partite di un campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1975/76, il 1990/91 e il 2017/1. Tuttavia nelle ultime due di queste occasioni è riuscito a salvarsi dalla retrocessione.

I rossoblù, a secco da 3 partite in trasferta, sono reduci da 4 sconfitte consecutive, non se la passa molto bene però nemmeno il Sassuolo, che ha collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, e potrebbe perdere 3 gare di fila per la seconda volta in questa stagione.

L'attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti è il grande ex della partita, avendo collezionato le prime 11 presenze in Serie A con i neroverdi fra il 2013 e il 2015: qualora andasse a segno a Reggio Emilia, con 33 goal complessivi raggiungerebbe Sergio Gori al 9° posto all-time dei bomber del Cagliari nel massimo campionato.

Domenico Berardi è il miglior realizzatore del Sassuolo con 5 goal all'attivo, mentre il brasiliano João Pedro è il bomber del Cagliari con 7 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo-Cagliari si disputerà la mattina di domenica 21 novembre 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio di inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-CAGLIARI IN TV

Il lunch match Sassuolo-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Sassuolo-Cagliari sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

SASSUOLO-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

La telecronaca di Sassuolo-Cagliari su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni con il commento tecnico di Sergio Floccari. Su Sky, invece, la telecronaca della partita sarà affidata a Dario Massara, che sarà affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire il lunch match Sassuolo-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CAGLIARI

Dionisi non potrà disporre sicuramente di Obiang, affetto da miocardite, e Romagna, mentre sono in forte dubbio Boga e Djuricic, che difficilmente recupereranno per domenica. In attacco Scamacca potrebbe agire da centravanti, con Berardi, Traoré e Raspadori a sostegno sulla trequarti. Maxime López dovrebbe rivedersi in mediana in tandem con Frattesi. In difesa, davanti al portiere Consigli, Chiriches e Gian Marco Ferrari formeranno la coppia centrale, mentre a destra Toljan è favorito su Muldur e a sinistra Rogerio su Kyriakopoulos.

Recuperi importanti per Mazzarri, che riavrà a disposizione Dalbert e Keita dopo i rispettivi problemi. L'ivoriano si candida a scalzare Pavoletti e a far coppia con João Pedro in attacco, mentre il brasiliano dovrebbe agire da ala sinistra nel 4-4-2, con Nandez a destra e in mezzo Strootman (favorito su Deiola e Grassi) e Marin come interni. In difesa, Ceppitelli è in vantaggio su Carboni per affiancare al centro Godin, mentre a destra salgono le quotazioni di Bellanova, favorito su Zappa, e a sinistra ci sarà il greco Lykogiannis. In porta agirà Cragno. Ancora ai box i vari Ceter, Walukiewicz, operato in settimana all'anca, Ladinetti e Rog.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime López; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; João Pedro, Keita.